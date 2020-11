Hongkongský súd vzdal do väzby troch prodemokratických aktivistov

HONGKONG - Troch hongkonských prodemokratických aktivistov vzali v pondelok do väzby po tom, ako sa priznali k nabádaniu na nelegálne zhromažďovanie počas vlaňajšej vlny protivládnych protestov. Informovala o tom agentúra Reuters.

Mladí aktivisti Joshua Wong, Ivan Lam a Agnes Chowová sa pred súd opätovne postavia 2. decembra, kedy by mal byť vynesený verdikt, informuje agentúra AFP. Všetci traja môžu byť odsúdení až na tri roky väzenia.Joshua Wong sa na súde priznal k zorganizovaniu a nabádaniu na nezákonné zhromažďovanie. Nepriznal sa však k tretiemu obvineniu z vedomej účasti na nedovolenom zhromaždení po tom, približuje Reuters.

K niektorým z obvinení sa priznali aj zvyšní dvaja aktivisti. Ide o súčasť taktiky, ktorá by mala obvineným zaručiť miernejší trest. Obvinenia konkrétne súvisia s protestom, ktorý sa vlani v lete konal pred hlavným sídlo hongkonskej polície. "Budeme pokračovať v boji za slobodu... teraz nie je čas na to, aby sme sa podlizovali Pekingu a vzdali sa," povedal Wong novinárom pred začatím súdneho procesu.

Masové protivládne protesty sa v Honkongu, ktorých účastníci protestovali proti zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, pravidelne konali od júna 2019. Trvali zhruba sedem mesiacov a zúčastnili sa na nich milióny ľudí. Ustali až v dôsledku pandémie koronavírusu a po zavedení nového bezpečnostného zákona, ktorý umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.