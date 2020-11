Skupina štátov proti korupcii: Maďarsko nezavádza protikorupčné odporúčania

ŠTRASBURG - Maďarsko nezaviedlo požadované zmeny, ktoré majú zmierniť korupciu poslancov parlamentu, sudcov a prokurátorov. Uviedla to v utorok Skupina štátov proti korupcii (GRECO), orgán Rady Európy (RE), ktorého cieľom je zlepšiť kapacitu členských krajín organizácie v boji proti korupcii monitorovaním dodržiavania ich protikorupčných noriem.

Skupina GRECO upozornila, že situácia sa v Maďarsku v tejto oblasti od správy z minulého roka nezlepšila a maďarská strana uspokojivo implementuje iba päť z 18 odporúčaní z roku 2015, ktoré sa priamo týkajú členov parlamentu, sudcov a prokurátorov. "Celková nízka úroveň dodržiavania odporúčaní zostáva globálne neuspokojivá, čo je rovnaká úroveň vykonávania ako v predchádzajúcej správe o súlade z roku 2019," uvádza sa v dokumente protikorupčného orgánu Rady Európy.

Nová správa GRECO zdôraznila, že na zlepšenie súčasného rámca integrity poslancov parlamentu sú potrebné rozhodnejšie opatrenia. Tie by mali zlepšiť úroveň transparentnosti a konzultácií v legislatívnom procese vrátane zavedenia pravidiel pre styky s lobistami, prijatia kódexu správania pre poslancov, aby sa dalo predchádzať konfliktom záujmov a rozvíjať pravidlá, ktoré poslancom ukladajú povinnosť zverejňovať potenciálne konflikty medzi ich parlamentnou prácou a ich súkromnými záujmami.

Zdroj: TASR/Szilard Koszticsak/MTI via AP

Tiež je potrebné zaistiť jednotný formát majetkových priznaní poslancov, preskúmať ich širokú imunitu a zabezpečiť účinný dohľad a presadzovanie pravidiel správania, predchádzania konfliktu záujmov a majetkových priznaní. Dokument z dielne Rady Európy skonštatoval, že pokiaľ ide o sudcov, nebol v priebehu uplynulého roka zaznamenaný žiadny ďalší pokrok v oblasti nevykonaných odporúčaní.

Pokiaľ ide o prokurátorov, správa GRECO privítala nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, podľa ktorých je účasť disciplinárneho komisára v disciplinárnych konaniach povinná. Avšak disciplinárne konania ešte stále nie sú vedené mimo priamej hierarchickej štruktúry, a preto GRECO nemôže skonštatovať, že by došlo k súladu s predošlými odporúčaniami.

Rovnako sa podľa uvedenej správy nedosiahol žiadny pokrok v otázkach, ako je predĺženia funkčného obdobia generálneho prokurátora, široká imunita, ktorú využívajú prokurátori a rozvoj kritérií, ktoré by umožnili odoberanie prípadov od podriadených prokurátorov. V súlade so svojím rokovacím poriadkom GRECO vyzvala vedúceho maďarskej delegácie, aby Budapešť najskôr do 30. septembra 2021 predložila správu o pokroku pri vykonávaní doteraz nezavedených odporúčaní protikorupčného orgánu Rady Európy.