Ukončenie pandémie je na spadnutie! Šéf firmy BioNTech je presvedčený o účinnosti ich vakcíny

SVET - Delí nás od ukončenia pandémie len pár mesiacov? Svet vkladá nádej do vakcíny od amerického giganta Pfizer a nemeckej firmy BioNTech. Podľa jej zakladateľov manželov Ugura Sahina a Ozlem Tureci táto vakcína dokáže dostať náš život opäť do normálu.

Celý svet čaká na ukončenie pandémie a na to, aby sme sa konečne mohli vrátiť späť do našich bežných životov. Mnohí vkladajú najväčšie nádeje do vakcíny, ktorá by k ukončeniu pandémie mohla výrazne pomôcť. Tú vyvíjajú viaceré laboratória po celom svete. Najsľubnejšie však vyzerá vakcína od amerického giganta Pfizer a nemeckej firmy BioNTech. Podľa jej zakladateľov by práve táto vakcína mohla ukončiť pandémiu.

Šéf nemeckej firmy Ugur Sahin poskytol prvý rozhovor anglickému The Guardian. Sám Sahin je presvedčený, že táto vakcína, ktorá v klinických testoch dosiahla až 90-percentnú úspešnosť, by mohla pandémiu skutočne poraziť. „Vakcína zabraňuje, aby Covid-19 získal prístup do našich buniek,“ povedal Sahin.

Podľa neho zatiaľ nedokáže povedať, či vakcína zabráni aj prenosu choroby z človeka na človeka, avšak z výsledkov testov vyplýva, že vie zabráni't vírusu, aby sa sa usadil v bunkách a spôsobil tak človeku zdravotné problémy. "Vďaka správne inštuovaným T-lymfocyto, teda bunkám bielych krviniek, dokáže telo udieť vírus po hlave a eliminovať ho," vysvetľuje Sahin.

Mnohí sú však znepokojení, pretože vývoj vakcíny netrval tak dlho, ako u iných. Podľa vedca je to preto, lebo nemuseli riešiť byrokraciu a mali tým pádom voľné ruky. "Vývoj vakcíny v rekordne krátkom čase nepoznačil dodržiavanie všetkých bezpečnostných protokolov. Predstavte si, že sa chcete dostať z jednej strany Londýna na druhú a všade sú kolóny. Potrebovali by ste polovicu dňa. Náš projekt mal ulice prázdne,“ dodal Sahin.

Nádej pre ľudstvo

Pfizer v spolupráci s nemeckou BioNTech SE podľa agentúry Reuters ako prví doložili úspešné dáta z rozsiahlej klinickej štúdie vakcíny proti koronavírusu. Spoločnosť Pfizer uviedla, že pri vakcíne doteraz nezistili žiadne vážne vedľajšie účinky a plánujú požiadať o jej schválenie ku krízovému použitiu v USA najneskôr v tomto mesiaci.

V prípade takéhoto schválenia bude spočiatku počet dávok obmedzený. Zároveň podľa agentúry zatiaľ nie je úplne jasné, ako dlho bude vakcína človeka pred nákazou chrániť. Správa však prináša nádej, že sa preukáže úspešnosť aj u ďalších experimentálnych vakcín proti Covidu-19.