KORONAVÍRUS Dobré správy: Nová vakcína má veľmi sľubnú účinnosť, zareagovali aj trhy!

Pfizer v spolupráci s nemeckou BioNTech SE podľa agentúry Reuters tak teraz ako prví doložili úspešné dáta z rozsiahlej klinickej štúdie vakcíny proti koronavírusu. Spoločnosť Pfizer uviedla, že pri vakcíne doteraz nezistili žiadne vážne vedľajšie účinky a plánujú požiadať o jej schválenie ku krízovému použitiu v USA najneskôr v tomto mesiaci.

V prípade takéhoto schválenia bude spočiatku počet dávok obmedzený. Zároveň podľa agentúry Reuters zatiaľ nie je úplne jasné, ako dlho bude vakcína človeka pred nákazou chrániť. Správa však podľa agentúry prináša nádej, že sa preukáže úspešnosť aj u ďalších experimentálnych vakcín proti Covidu-19.

Zdroj: TASR/AP Photo/Mark Lennihan, File

Skvelý deň pre ľudstvo

"Dnešok je skvelým dňom pre vedu a pre ľudstvo," uviedol vo vyhlásení Albert Bourla, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer. "Dosahujeme tento zásadný míľnik v našom programe vývoja vakcíny v čase, keď to svet najviac potrebuje," doplnil s tým, že počty nakazených vo svete stúpajú k novým rekordom, hrozí zahltenie nemocníc a ekonomika sa snaží opäť otvoriť. Pfizer plánuje požiadať o schválenie vakcíny ku krízovému použitiu v USA pre osoby vo veku 16-85 rokov. K tomu bude treba zhromaždiť dva mesiace údajov o bezpečnosti vakcíny u približne polovice účastníkov štúdie - teda asi 44.000 ľudí. Očakáva, že dáta bude mať koncom mesiaca.

Priebežná analýza sa podľa Pfizeru uskutočnila po tom, čo 94 účastníkov štúdie ochorelo na COVID-19 a bolo teda možné údaje porovnať s tým, kto dostal vakcínu a kto placebo. Spoločnosť neuviedla, koľko presne ľudí, ktorí vakcínu dostali, sa nakoniec Covidom-19 nakazilo. Spomínaná viac ako 90-percentná účinnosť však naznačuje, že z 94 nakazených vakcínu mohlo dostať maximálne osem ľudí, píše Reuters. Vakcínu účastníci štúdie dostali v dvoch dávkach v rozpätí troch týždňov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Emrah Gurel

Prešli cez stanovenú normu

Miera účinnosti vakcíny výrazne prevyšuje 50-percentnú účinnosť, ktorú pre vakcínu proti COVIDu-19 požaduje americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Pfizer uviedla, že v štúdii bude pokračovať, kým medzi účastníkmi nebude 164 prípadov nákazy koronavírusom, čo vzhľadom k narastajúcemu počtu chorých v USA môže byť pomerne skoro.

Pfizer a BioNTech uzavreli s americkou vládou zmluvu v hodnote 1,95 miliardy dolárov na dodávku 100 miliónov dávok vakcíny už od tohto roku. Takisto dosiahli dohodu o dodávkach lieku s Európskou úniou, Britániou, Kanadou a Japonskom. Aby ušetrili čas, začali spoločnosti vakcínu vyrábať ešte skôr, než si boli isté jej účinnosťou. V tomto roku plánujú vyrobiť dostatok vakcíny pre 25 miliónov ľudí. Pfizer očakáva, že budúci rok vyprodukuje až 1,3 miliardy dávok vakcíny.

Nemecko chce ako prvé očkovať seniorov a zdravotníkov

Očkovanie proti koronavírusu sa v Nemecku v začiatku, než bude vakcín dostatok, nezaobíde bez uprednostnenia seniorov, ľudí so zdravotnými problémami a zdravotníkov. Dnes to na tlačovej konferencii v Berlíne vyhlásila šéfka Nemeckej etickej rady Alena Buyxová. Zároveň uistila, že očkovanie nebude povinné. "Je ale dôležité, aby sme dosiahli široký súhlas populácie s vakcináciou. Vieme, že aby sme dosiahli dostatočnú imunitu obyvateľstva, tak sa ich musí zapojiť 70 percent. Na 70 percent ľudí sa teda musí nechať očkovať," povedal Gerald Haug, ktorý stojí na čele nemeckej akadémie vied Leopoldina. Dodal, že bez všeobecného súhlasu s očkovaním, bez jasných informácií o vakcíne a transparentnosti celého procesu to nebude možné.

Leopoldina spoločne s etickou radou a očkovaciou komisiou STIKO preto vypracovali dokument, ktorý sa venuje etickému a spravodlivému prístupu k očkovaniu. Vo vývoji je po celom svete niekoľko desiatok očkovacích látok, z ktorých mnohé vychádzajú z testovania ako veľmi sľubné. Napríklad farmaceutická spoločnosť Pfizer dnes oznámila, že jej experimentálna vakcína proti chorobe COVID-19 vykázala viac ako 90 percentnú úspešnosť.

Ciele majú jasné

"Čoskoro budeme mať k dispozícii vakcínu. Kto ju dostane prvý? Na počiatku očkovacej látky nebude veľa," povedala Buyxová. Nie je preto iná možnosť, než stanoviť priority výberu, a to aj s ohľadom na solidaritu. "Očkovacím cieľom v zhode s etickými a právnymi princípmi je zabrániť ťažkým prípadom covidu-19 a úmrtiam, ochrániť osoby obzvlášť vystavené koronavírusu, zabrániť prenosu medzi ohrozené skupiny obyvateľstva a zaistiť chod štátu a verejného života," uvádza dnes zverejnený zoznam odporúčaní, na ktorých sa akademici zhodli.

Buyxová vysvetlila, že podľa týchto záverov by ako prvý mali byť zaočkovaní seniori, ľudia s komplikovaným zdravotným stavom a chronickými chorobami a tiež zdravotníci. K prvej vlne Buyxová radí aj policajtov, hasičov či učiteľov. Thomas Mertens, ktorý vedie STIKO, zdôraznil, že spoločný dokument nie je súborom nariadení, ale naopak návrhom odporúčania. "Stanovenie priorít je úlohou zodpovedných politikov," uviedol Mertens.

Nebudú nikoho nútiť

Nemecká vláda ale dlhodobo dáva najavo, že v ťažení proti pandémii chorobe COVID-19 sa riadi názormi odborníkov a že sa rovnako zachová aj v distribúcii vakcín. To v nedeľu odkázala občanom aj kancelárka Angela Merkelová. "O otázke, kto bude očkovaný najskôr, rokujeme so STIKO, Leopoldinou aj etickou komisiou," povedala.

Zdroj: TASR/AP Photo/Martin Meissner

"Už teraz môžem iste prezradiť, že najvyššie na zozname sú prirodzene opatrovatelia, lekári a tiež ľudia z rizikových skupín," vyhlásila kancelárka. "Nikto nebude nútený, aby sa nechal zaočkovať, bude to na slobodnom rozhodnutí každého," dodala.

Biden a Trump privítali potenciálnu vakcínu

Novozvolený americký prezident Joe Biden v pondelok privítal správu, že potenciálna vakcína vyvíjaná americkým koncernom Pfizer v spolupráci s nemeckou biotechnologickou spoločnosťou BioNTech má 90-percentnú účinnosť. Upozornil však, že boj proti koronavírusu SARS-CoV-2 potrvá ešte mesiace, informovala agentúra AFP.

"Gratulujem skvelým mužom a ženám, ktorí pomohli dosiahnuť tento pokrok a dali nám takýto dôvod na nádej," povedal Biden. "Takisto je však dôležité pochopiť, že od konca boja s COVID-19 nás stále delia celé mesiace," dodal a upozornil na dôležitosť nosenia rúšok. Úradujúci americký prezident Donald Trump správu o vakcíne takisto pochválil. "Burza prudko rastie, čoskoro príde vakcína, podľa správ má 90-percentnú úspešnosť. Skvelé správy!" napísal Trump na Twitteri. Pfizer a BioNTech v pondelok oznámili, že vakcína, na ktorej vývoji spolupracujú, má 90-percentnú účinnosť. Správu pozitívne prijali trhy a akcie po celom svete sa prudko posilnili.