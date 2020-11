Teroristický útok pár kilometrov od Bratislavy: Slovenská polícia v teréne, v šoku sú aj naši politici

Aj v týchto chvíľach je v uliciach rakúskej metropoly tisícka policajtov. Práve vzhľadom na to, že teror sa udial u našich susedov, okamžite reagovali aj slovenskí ochrancovia zákona.

#Vienna Munnawaar Rana should be taken seriously. pic.twitter.com/ynHr9K0Ya4

"Na strategické miesta, ktoré boli vyhodnotené na základe získaných informácií ako rizikové boli ihneď vyslané policajné hliadky. Posilnený bol výkon služby a vykonávala sa cestná a železničná kontrola ako aj kontrola cyklotrás a vodnej dopravy v územnej pôsobnosti Bratislavského kraja (Kompa Záhorská Ves –Angern)," informovala bratislavská polícia.

Hliadky smerovali aj do ulíc hlavného mesta a jeho okolia. Preverovali viaceré vozidlá aj osoby. Prepátrali aj čerpacie stanice, odstavné parkovacie plochy, monitorovali tiež okolie v blízkosti Synagógy. Na hraničných priechodoch s Rakúskou republikou prebiehali cestné a železničné kontroly.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh