Francúzska polícia stále nemá páchateľa útoku v Lyone: Nepozná ani motív

Útočník ozbrojený brokovnicou so skrátenou hlavňou dvakrát postrelil do hrude kňaza gréckej národnosti, ktorý práve zatváral dvere do svojho bytu v zadnej časti kostola. Páchateľ následne z miesta činu ušiel. Už krátko po čine polícia zadržala muža, ktorý zodpovedal popisu poskytnutého svedkami. Napokon sa však nenašli žiadne dôkazy o tom, že by mal niečo spoločné s útokom na kňaza a museli ho prepustiť. Pátranie po páchateľovi preto stále pokračuje a polícia ho rozšírila aj do širšieho okolia Lyonu.

Motív útoku zatiaľ zostáva neznámy. Prípad nevyšetruje špecializovaná prokuratúra na boj proti terorizmu, ale len miestna lyonská prokuratúra, ktorá v tejto súvislosti začala vyšetrovanie pokusu o vraždu. Zranený duchovný gréckej pravoslávnej cirkvi Nikolaos Kakavelakis leží v nemocnici a jeho stav je stále kritický. Podľa vyhlásenia diecézy sa mal kňaz po službe v Lyone čoskoro vrátiť do domovského Grécka. Grécka pravoslávna cirkev v Lyone okamžite po útoku požiadala políciu o ochranu. Zdôraznila však, že sa v poslednej dobe nestala terčom nijakých vyhrážok.

Vo Francúzsku platí v súčasnosti stav najvyššej pohotovosti po útoku z 29. októbra, keď 21-ročný Tunisan zabil v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice nožom tri osoby, z ktorých jednej oddelil hlavu od tela. Polícia páchateľa po útoku viackrát postrelila a zadržala. Leží vo vážnom stave v nemocnici. Vláda následne prisľúbila sprísnenie ochrany náboženských objektov v krajine. Predtým 16. októbra v meste Conflans-Sainte-Honorine pri Paríži zavraždil čečenský moslim stredoškolského učiteľa dejepisu Samuela Patyho. K vražde došlo po tom, čo dejepisár žiakom pri výklade o slobode prejavu ukazoval karikatúry proroka Mohameda.