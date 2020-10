Na kyjevskom Majdane vrazilo do ľudí SUV: Z miesta hlásia niekoľko obetí

Na zverejnených videozáznamoch vidno, ako vozidlo zišlo dolu schodmi na námestí známom ako Majdan. Niekoľko ľudí stihlo pred autom včas uskočiť, keď sa však dostalo na chodník, zrazilo viacerých chodcov a nabúralo do niekoľkých vozidiel pozdĺž ulice.

Polícia tvrdí, že išlo o nehodu. Podľa nej 66-ročný vodič, ktorému sa nič nestalo, stratil nad vozidlom kontrolu.

2 people killed and 1 injured in Kiev, Ukraine, when a car drove into people.



The incident is not related to terrorism. pic.twitter.com/L6RUO7oIWP