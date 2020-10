Juhokórejský najvyšší súd potvrdil 17-ročný trest väzenia pre exprezidenta

Najvyšší súd tiež potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý I Mjong-bakovi udelil aj finančnú pokutu vo výške 13 miliárd wonov (10,1 miliónov eur) a nariadil zhabanie jeho aktív vo výške 5,78 miliardy wonov (4,5 milióna eur). Štvrtkové rozhodnutie súdu je konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať.

I Mjong-baka, ktorý stál na čele Južnej Kórey v rokoch 2008 - 2013, zatkli v marci 2018. Odsúdený bol za prijímanie úplatkov, spreneveru a zneužitie právomocí v súvislosti s korupčnou kauzou okolo závodu DAS na výrobu náhradných dielov do automobilov, ktorý vlastnil jeho brat. Týchto skutkov sa dopustil pred a počas pôsobenia v prezidentskom úrade.

Juhokórejského exprezidenta najskôr v októbri 2018 odsúdili na 15 rokov väzenia. Prepustili ho o niekoľko mesiacov neskôr a vo veci prebiehalo odvolacie konanie. Vo februári tohto roka exprezidenta opäť vzali do väzby po verdikte odvolacieho súdu, ktorý mu zvýšil trest na 17 rokov väzenia a zamietol tiež jeho prepustenie na kauciu. Po šiestich dňoch však I Mjong-baka opäť z väzby prepustili po tom, ako sa odvolal proti rozhodnutiu o zrušení prepustenia na kauciu.

Soulská prokuratúra bezprostredne po štvrtkovom verdikte najvyššieho súdu neoznámila, kedy pošle I Mjong-baka späť do väzenia. Podľa správ kórejských médií by sa tak malo stať do troch až štyroch dní. Samotný I Mjong-bak obvinenia poprel a označil ich za "politickú pomstu" súčasnej juhokórejskej vlády.