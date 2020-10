Žena neverila vlastným ušiam: FOTO V obchode si nemohla kúpiť vložky, šokujúca reakcia reťazca

„Môžete mi vysvetliť, prečo mi dnes povedali, že si nesmiem kúpiť menštruačné vložky?Pretože som presvedčená, že pre ženy sú zásadné. Ale môžem si kúpiť alkohol. Veď to nedáva zmysel,“ napísala na twitteri rozhorčená Katie.

Pod jej príspevkom na nahromadilo množstvo komentárov, ktoré jej dávajú za pravdu. Krátko na to prišla reakcia obchodného reťazca. „Rozumieme, aké frustrujúce budú tieto zmeny pre našich waleských zákazníkov. Waleská vláda nám ale oznámila, aby sme tieto výrobky počas lockdownu nepredávali,“ uviedlo Tesco.

Neskôr sa reťazec ospravedlnil. Waleský úrad potvrdil, že spoločnosť zle pochopila situáciu. „To je zle. Supermarkety môžu naďalej predávať sortiment, ktorý sa predáva aj v lekárňach. Predaj základných vecí počas lockdownu má odradiť ľudí, aby trávili čas v obchodoch,“ objasnil hovorca spoločnosti s tým, že dotknutej zákazníčke bola odpoveď zaslaná omylom. „Je nám veľmi ľúto, že došlo k zmätku,“ dodal.

Vláda vo Walese viac ako trom miliónom obyvateľov krajiny od piatka 18.00 h miestneho času nariadila, aby zostali doma. Vo Walese budú na dva týždne zatvorené predajne okrem obchodov s nevyhnutými potrebami, kaviarne, reštaurácie, krčmy a hotely.

Vláda však čelí kritike za to, čo považuje pri predaji za dôležité a čo nie. Walesský minister zdravotníctva Vaughan Gething však podotkol, že ľuďom by malo byť umožnené, aby si kúpili aj "inak nepodstatné výrobky", ak by jestvovali "výnimočné okolnosti", ktoré by z nich robili potrebné položky. Zákazníci si napríklad nesmú kúpiť oblečenie, knihy, periny či dokonca mop na umývanie podláh.