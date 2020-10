Odporný čin počas online vyučovania: 18-ročný mladík pred kamerou zneužil iba 7-ročné dievča!

18-ročný mladík z Chicaga je obvinený zo sexuálneho útoku na 7-ročné dievča. Počas online hodiny v učebni bola údajne študentka vo štvrtok videná, ako bola „zapojená“ do sexuálneho aktu" s obvineným. Podľa amerického spravodajského portálu ABC 7 to vyplýva z informácií štátneho zástupcu.

Dievča sa práve zúčastnilo online lekcie prostredníctvom webovej kamery. V tomto čase bol 18-ročný mladík tiež doma. Hovorí sa o ňom, že je v príbuzenskom vzťahu k 7-ročnému dieťaťu, presný vzťah však spravodajský portál kvôli ochrany obete nezverejnil.

Počas prestávky 7-ročné dievča stíšila mikrofón, ale kamera bola stále zapnutá. Ostatní študenti potom pozorovali, ako bolo dievča zapojené do sexuálneho aktu. Zavolali učiteľku, ktorá medzitým pracovala na inom počítači. Učiteľka okamžite požiadal ostatných študentov, aby sa odhlásili. Aj dievčaťu povedala, aby vyplo kameru. Potom 18-ročný Catrell Walls notebook rýchlo zatvoril.

Učiteľka zavolala políciu - dievča popísalo útok

Učiteľka oznámila, čo videla rodine dievčaťa, polícii v Chicagu a Illinois Department of Children and Family Services.

Dievča vraj pôvodne tvrdilo, že ju Walls „iba udrel“. Neskôr však popísala sexuálne napadnutie riaditeľovi školy, ktoré sa už stalo raz aj v minulosti. Polícia potom muža vzala do väzby a dievča previezli do nemocnice. O jej stave zatiaľ nie je nič známe.

Počas výpovede Walls priznal nielen svoj čin, ale aj mnoho ďalších útokov na dievča od jej šiestich rokov. Podľa prokurátorov sa Walls rozplakal a policajtom povedal, že nevie, prečo to urobil. Tiež sa vraj ospravedlnil. Jeho právnik tiež tvrdil, že Walls trpel poruchou pozornosti s hyperaktivitou. To by malo narušiť jeho schopnosť ovládať impulzy.

Sudca odmieta kauciu pre obžalovaného

Sudca odmietol povoliť obvinenému možnosť prepustenia z väzby na kauciu. „Táto pokračujúca história zneužívania, o ktorej obeť tvrdí, že trvá asi rok, ma núti veriť, že sa to nezastaví len preto, že som si to prikázal,“ uviedol sudca Charles Beach pre stanicu ABC 7. „Tento príbeh a jeho konanie v tomto prípade ma priviedli k presvedčeniu, že predstavuje hrozbu pre jednotlivca i pre komunitu ako celok.“

Nie je to prvýkrát, čo je 18-ročný mladík obvinený. Z väzenia ho už prepustili po predchádzajúcom trestnom čine pre nedovolené použitie zbrane, informovali prokurátori. Jeho proces sa má konať 21. novembra.