Nové čísla z Česka: V piatok zatiaľ pribudlo vyše 5600 infikovaných KORONAVÍRUSOM

PRAHA - V Českej republike v piatok do 18.00 h potvrdili 5668 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 108 viac ako v rovnakom čase vo štvrtok. Vyplýva to z údajov zverejnených na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.

Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 154.675 ľudí, z ktorých 1272 nákaze podľahlo. Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 66.005 osôb. Momentálne je v Česku nakazených 87.398 ľudí, z toho 3120 je hospitalizovaných. Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené epidemiologické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami.

Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra. Česká armáda začne v sobotu v areáli pražského výstaviska Letňany stavať dočasnú poľnú nemocnicu s kapacitou 500 lôžok. Informovala o tom vo štvrtok televízia ČT24 s odvolaním sa na českého ministra vnútra Jana Hamáčka, ktorý je zároveň predsedom ústredného krízového štábu.