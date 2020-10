KORONAVÍRUS Smelé plány Mexika: Do konca roka 2021 chce zaočkovať 90 percent svojich obyvateľov

MEXIKO - Mexická vláda v utorok uviedla, že do konca roka 2021 plánuje zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 až 90 percent svojich obyvateľov. Oznámila to po tom, čo s niekoľkými farmaceutickými spoločnosťami uzavrela zmluvu vo výške 1,66 miliardy dolárov. Správu priniesla agentúra AFP.

Vďaka potenciálnej vakcíne od iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a zmluve s troma zahraničnými farmaceutickými spoločnosťami AstraZeneca, Pfizer a CanSinoBio by Mexiko mohlo zaočkovať až 166 miliónov obyvateľov, tvrdí mexická vláda. Krajina so 128 miliónmi obyvateľov doposiaľ zaznamenala 83.945 úmrtí spojených s ochorením COVID-19, čím sa stala v poradí štvrtou krajinou s najvyšším počtom úmrtí v súvislosti s koronavírusom na svete.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador na tlačovej konferencii uviedol, že vakcína by bola "prístupná pre všetkých obyvateľov zadarmo". Program by mal odštartovať v decembri po tom, čo krajina dostane prvé dávky vakcíny od americkej spoločnosti Pfizer a čínskej spoločnosti CanSinoBio, a mal by trvať jeden rok, informoval mexický minister financií Arturo Herrera Gutiérrez. Prednosť v očkovaní budú mať zdravotní pracovníci a rizikové skupiny obyvateľov.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Mexiko je súčasťou iniciatívy COVAX, ktorú podporuje WHO. Cieľom programu je, aby bohatšie krajiny pristúpili k nákupu potenciálnych vakcín a pomohli tak financovať ich distribúciu v chudobnejších krajinách.