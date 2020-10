KORONAVÍRUS Situácia v Česku je mimoriadne vážna: Pribudlo vyše 8000 prípadov, Babiš bije na poplach

Denný rekord padol v tomto týždni štvrtýkrát za sebou. V nemocniciach je 1893 pacientov s koronavírusom, z toho 412 je vo vážnom stave. V piatok zomrelo v súvislosti s koronavírusom ďalších 25 ľudí, celkový počet úmrtí sa tak zvýšil na 905. Vyplýva to z dnešných údajov na webe ministerstva zdravotníctva. Od 1. marca, kedy sa v Česku objavili prvé prípady covidu-19, sa koronavírusom nakazilo 109.374 ľudí, aktuálne je nakazených vyše 55.000 ľudí.

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

V krajine platí núdzový stav a obmedzenia množstva aktivít, ďalšie sprísnenie dotýkajúce sa najmä kultúry, športu, voľného času i školskej výučby bude od pondelka. Premiér Andrej Babiš (ANO) nevylúčil, že ak ľudia nebudú dodržiavať terajšie opatrenia a situácia sa nezlepší, hrozí uzavretie krajiny podobne ako na jar.

Aj keď väčšina nakazených má mierny priebeh choroby alebo je úplne bez príznakov, výrazne rastie počet hospitalizovaných a pacientov, ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť. Sú obavy, či pri ďalšom strmom náraste zdravotnícky systém situáciu zvládne. Ešte pred týždňom ležalo v nemocniciach vo vážnom stave 274 infikovaných, teraz je ich vyše 400.

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Tento týždeň bol štyrikrát po sebe prekonaný doterajší rekord v počte potvrdených prípadov COVID-19 za jeden deň. V stredu a vo štvrtok presiahol prírastok päťtisícovú hranicu, v piatok prekonal 8000 a počet nakazených oproti maximu z predchádzajúceho dňa vzrástol o 3224. Výrazne stúpol aj podiel zaznamenaných prípadov na počte vykonaných testov, vo štvrtok tvoril skoro tretinu zo všetkých testov, doteraz najviac. Koľko testov vykonali laboratória v piatok, oznámi ministerstvo dnes večer.

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Najviac sa COVID-19 v poslednej dobe šíri na Uherskohradišťsku. Za uplynulých sedem dní tam bolo zaznamenaných takmer 500 novo nakazených v prepočte na 100.000 obyvateľov. Druhý najvýraznejší nárast má Náchodsko so 467 prípadmi na 100.000 obyvateľov, nasleduje Příbramsko so 440 prípadmi. Komunitne sa choroba covid-19 šíri podľa ministerstva zdravotníctva už v piatich krajoch. V treťom stupni rizika s červenou farbou sú na mape Praha, Stredočeský, Juhomoravský, Zlínsky a Královohradecký kraj, ostatné regióny sú oranžové.

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Druhý pád ekonomiky si Česko nemôže dovoliť, tvrdí prezident Zeman

Druhý pád ekonomiky si Česko nemôže dovoliť, myslí si prezident Miloš Zeman. Súhlasí s ministrom zdravotníctva Romanom Prymulom (ANO), že je potrebné sa v opatreniach proti šíreniu koronavírusu zamerať na voľnočasové aktivity, ktoré sa ekonomiky netýkajú. Povedal to v rozhovore pre Mladú frontu Dnes (MfD).

Prípadný druhý Lockdown, teda uzavretie krajiny ako na jar v počiatkoch epidémie, by česká ekonomika nebola schopná prežiť, dodal. Pred ďalším sprísnením opatrení proti šíreniu nákazy varoval v piatok premiér Andrej Babiš (ANO). Môže podľa neho dôjsť i na takzvaný lockdown. Premiér vyzval ľudí, aby situáciu okolo vírusu prestali zľahčovať a dôrazne požiadal, aby opatrenia dodržiavali. Babiš pripomenul, že skôr vylučoval znovuzavedenie plošných opatrení či tzv. lockdown. Teraz to ale nemôže vylúčiť.

Zdroj: TASR/AP Photo/Francisco Seco, Pool

Podľa Zemana žiadny Lockdown nenastane. "Dôjde k osekaniu všetkých aktivít, ktoré nemajú súvislosť s ekonomikou," povedal denníku. Česká ekonomika ani český rozpočet už podľa neho nevydržia ďalšie nevratné plošné dotácie. "Dokážem pochopiť päťtisíc (korún) dôchodcom, ale len raz. Potom už by mala nasledovať normálna valorizácia starobných dôchodkov," povedal. O vyplatenie príspevku 5000 korún všetkým dôchodcom rozhodla vláda, v Snemovni zatiaľ návrh prešiel prvým čítaním. Predloha predpokladá vyplatenie sumy v decembri.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Podobne zmýšľa Zeman aj v prípade podnikov. "Nechcem byť cynik, ale niekedy naťahujú ruku aj podniky, ktoré by za normálnych okolností skrachovali, aj keby tu žiadny koronavírus nebol. Čiže som zástancom toho, čomu sa hovorí COVID III. To znamená dlhodobé, štátom garantované úvery s nízkou úrokovou sadzbou a odloženou dobou splatnosti," uviedol. Ak podnikatelia nedokážu tento úver využiť a skrachujú, berie to za prečistenie trhu.

Rekordné prírastky nakazených koronavírusom v Česku v posledných týždňoch prinútili vládu k sprísneniu a rýchlejšiemu zavádzaniu opatrení proti šíreniu infekcie. V piatok začali platiť tvrdšie obmedzenia, ktoré spôsobujú straty najmä reštauráciám, fitness centrám alebo zoologickým záhradám, a ďalšie sprísnenie je naplánované od pondelka. Premiér uviedol, že pomoc podnikateľom sa pripravuje.