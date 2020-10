Putina koronavírus obchádza: Takto sa pred ním chráni

Zatiaľ čo Donald Trump (74) a jeho korónavírusová infekcia dominujú na titulných stránkach novín, ruský prezident sa oddelil od vonkajšieho sveta. Vladimir Putin (67) sa s niekým osobne osobne takmer nikdy nestretne. Takmer o všetkom sa diskutuje prostredníctvom videokonferencie. Pretože berie koronavírusovú krízu vážne. Veľmi vážne.

To môže byť prekvapujúce, keďže neexistuje záznam o tom, že by Putin mal rúško. Na rozdiel od takmer všetkých ostatných hláv štátov. Borisa Johnsona (56), Emmanuela Macrona (42), Angely Merkelovej (66). Všetci sa objavili na verejnosti v maske. Ale nie Putin. Ruský prezident vládne z karantény prakticky od marca. Uvádza to NZZ.

Najskôr izolácia, potom dezinfekčný tunel

Každý, kto sa chce stretnúť s šéfom Kremľa, musí podstúpiť prepracovaný protikoronavírusový postup. Patrí sem 14-denná karanténa v poskytnutom sanatóriu. Ak po niekoľkých dňoch preukážete negatívny test, môžete opustiť prísnu izoláciu a byť ubytovaný na krajšom mieste, až kým neskončia dva týždne. Nakoniec musíte prejsť tunelom, ktorý vás postrieka dezinfekčným prostriedkom. Až potom môžete ísť k Putinovi.

Ruský prezident však nie je úplne sám. Je s ním malý personál. Tí, ktorí do neho patria, žijú tiež v akejsi karanténe. Zamestnanci nesmeli mesiace navštevovať svoje rodiny.

Pozdrav Trumpovi

Je to veľa úsilia, ale zdá sa, že sa to vypláca. Zatiaľ čo sa vírus šíri okolo šéfa Kremľa a chytil dokonca aj jeho hovorcu Dmitrija Peskov (52), Putin bol doteraz nákazy ušetrený. Zo sebaizolácie poslal Trumpovi prianie skorého uzdravenia. „Som si istý, že vitálna energia, svieža myseľ a optimizmus vám pomôžu vyrovnať sa s nebezpečným vírusom,“ napísal.

Trump nie je prvým najvyšším politikom nakazeným na celom svete. Infikovaní boli okrem iného aj kanadský premiér Justin Trudeau (48) a brazílsky prezident Jair Bolsonaro (65). U britského premiéra Borisa Johnsona (56) sa prejavili príznaky a museli byť dočasne ošetrený na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Trump podľa vlastného vyhlásenia tvrdí, že jeho stav nie je až taký zlý. Na Twitteri dokonca napísal, že sa teraz cíti lepšie ako pred 20 rokmi.