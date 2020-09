Záhadný prípad v Česku: Zmizlo 13-ročné dievča! Odišla s neznámym mužom, rodina má strach

LIBEREC - Libereckí kriminalisti pátrajú po trinásťročnom dievčati z Liberca. Mohla by byť v ohrození života, uviedol dnes na webe policajný hovorca Vojtěch Robovský. Naposledy bola Michaela Stránská videná 29. septembra po 7:00 na autobusovej zastávke Štadión v Liberci - Pavloviciach.

Podľa vyšetrovateľov jej spoločnosť robil neznámy muž, píše portál tn.cz. Keďže sa nevrátila a ani nedala o sebe vedieť, rodina má strach, že je v nebezpečí, píše portál. I keď policajti už preverili členov rodiny, známych, stanice aj nemocnice, dievča sa im nepodarilo nájsť.

"Nezvestné dievča sa do súčasnej doby nevrátilo do miesta svojho bydliska, ani o sebe doteraz nepodalo žiadnu správu. Mobilný telefón pri sebe nemá. V čase odchodu z miesta bydliska pri sebe mala drobnú finančnú hotovosť," uviedol Robovský. Dievča podľa zistení polície bolo do súčasnej doby bezproblémové, nikdy z domu neodišlo.

Na sebe mala v utorok ráno prešívanú bundu bielej farby so zapínaním na zips, strečové nohavice čiernej farby s dierami na kolenách, čierne plátenné topánky s bielymi kockami, tričko čiernej alebo khaki farby, mikinu s kapucňou čiernej farby. So sebou na mala batoh čiernej farby s nápisom VANS s farebnými kockami na stranách.