Experti sa pozreli do krištáľovej gule: Takto sa nakoniec pandémia skončí

BRATISLAVA - Očkovacia látka do začiatku roku 2021, stabilný pokles prípadov do budúcej jesene a o pár rokov späť do normálu. Takto vidia odborníci ďalší priebeh a koniec koronavírusovej krízy. Ale vírus asi zostane s nami.

Korónavírusová kríza je tiež obdobím rozkvetu pre virológov a epidemiológov. Pohľad do krištáľovej gule týchto odborníkov ukazuje, že väčšina z nich predpokladá, že kríza na budúci rok poľaví. Ako sa však vrátime do normálu, je vecou názoru.

Epidemiológ Marcel Salathé, člen federálnej pracovnej skupiny pre koronavírus, vidí na obzore striebornú čiaru. Existuje „veľa dôvodov na nádej,“ hovorí Salathé v rozhovore pre časopis SonntagsZeitung. Verí, že koronavírusovú pandémiu dostaneme pod kontrolu začiatkom roku 2021 do takej miery, že Covid-19 už nebude horší ako chrípka: „Po hrboľatom lete“ sme „na dobrej ceste“. Nepredpokladá, že „v zime bude všetko zlé. Skôr si myslím, že situácia sa čoskoro zlepší“. Porovnanie: Počas ťažkej chrípkovej sezóny roku 2015 zomrelo vo Švajčiarsku na vírus chrípky asi 2 500 ľudí. Počet potvrdených úmrtí na koronavírus je v súčasnosti 1778 - čo samozrejme súvisí s prijatými opatreniami.

Nemecký expert na koronavírus a virológ Christian Drosten si je menej istý. V rozhovore pre Deutsche Welle Drosten predpokladá, že nás čaká náročná zima: „Rúšok sa nezbavíme tak rýchlo. Je nemožné urobiť presné predpovede, ale budúci rok bude rokom, v ktorom budeme nosiť rúška.“

Trvalá vlna namiesto druhej vlny

Nemecký virológ Hendrik Streeck varuje v rozhovore pre FAZ pred spoliehaním sa na objav vakcíny. Tak ako pri chrípke, aj tu by sa každý rok musela vyvinúť nová vakcína. Nie je možné zastaviť všetky infekcie Sars-CoV-2 jednou vakcínou. Boli pripravené aj scenáre pre prípad, že by neexistovala vakcína. Streeck tiež nechce vedieť nič o klamlivej „druhej vlne“: „Musíme si uvedomiť, že vírus je tu a nezmizne, že máme dočinenia s takpovediac trvalou vlnou.“

Budú existovať regionálne rozdiely, zhodujú sa odborníci. Priebeh choroby v Afrike môže byť menej zlý, napríklad výskyt vírusu v husto osídlenej Indii sa zdá byť prakticky nekontrolovaný, uviedol Drosten. Vidí tiež potrebu konať v mnohých európskych krajinách. Dôvera v lekárske štruktúry a zdravotnú starostlivosť je nízka. Krajiny by mali „veľmi skoro prijať prísnejšie opatrenia“.

V USA sedem miliónov nakazených

V Spojených štátoch, kde vírus zabil takmer 205 000 ľudí a infikoval viac ako sedem miliónov, znejú odborné posudky podobne. Krajina sa nezbaví pandémie pred koncom roku 2021.

Otázka, na ktorú v súčasnosti nemôže nikto odpovedať, je, ako dlho vydrží imunita dosiahnutá očkovaním alebo prirodzenou infekciou. Zatiaľ čo sa liečebné metódy nákazy koronavírusom zlepšujú a čoraz viac ľudí je vystavených vírusu a čoskoro získajú imunitu očkovaním, Covid-19 sa postupne stane bežnou chorobou, ktorou ľudia trpia každú zimu, píše americký časopis Politico, ktorý je sa pýtal desiatok odborníkov.

Počet infekcií sa bude znižovať

Až do očkovania platí heslo: noste rúška a držte si odstup. Ľudia musia naďalej chrániť svoje dýchacie cesty a vyhýbať sa veľkým zhromaždeniam. Počet infekcií sa bude postupne znižovať. Väčšina ľudí by mala byť zaočkovaná najneskôr do konca roku 2021. Spolu s hygienickými opatreniami - tak to vidia experti - potom bude vírus prakticky porazený.

Paul Offit z očkovacieho centra v Detskej nemocnici vo Filadelfii je tiež presvedčený, že Covid-19 pomaly, ale isto zmizne. Vlani chrípka poslala v USA do nemcníc 740 000 ľudí a zabila 62 000 ľudí. "Toto pripúšťame," hovorí Offit na adresu Politico. Rovnaká otázka vyvstáva aj pri koronavíruse: „Závisí to od toho, s akým rozsahom chorôby a úmrtí sa zmierime.“

Možno budú v budúcnosti súčasťou každodenného života aj rúška v zime, keď sa ľahšie rozširujú koronavírusy. V Japonsku je už bežné, že ľudia nosia počas chrípkového obdobia masky. Možno si už mnohí nebudú pri pozdrave ani podávať ruky.