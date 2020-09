Neuveriteľná drzosť zlodeja! Starenku okradol po tom, ako spadla na zem: Tváril sa, že pomáha

KARVINÁ - Seniorka (64) z Českej republiky sa vydala na nákup potravín. Vzala si so sebou 500 korún, zamierila do malej a blízkej predajne, keďže problémy s chôdzou jej nedovoľujú smerovať ďaleko. Stala sa však obeťou krádeže. Zlodej sa poriadne "vyfarbil".

Žena zaplatila v obchode 200 korún, 300 jej teda zostalo, odložila si ich do bundy. No na ceste domov prišla aj o túto sumu. Spadla na zem, čo využil prítomný zlodej (60). "Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal "záchranca", k pani sa ponáhľal 60-ročný muž. Pomohol jej na nohy, no z vrecka jej stihol vziať bankovky," opísla hovorkyňa polície Zlatuša Viačková.

Dlho sa však z úlovku neradoval. Žena po chvíli zistila, čo sa stalo. Zavolala políciu, ktorá podozrivého zadržala. Peniaze mal ukryté v topánke. Muži zákona ich vrátili majiteľke. Muž skončil v rukách polície, hrozí mu obvinenie z krádeže. O prípade informoval český portál novinky.cz.