Bez masiek a v tesnej blízkosti: Vo Wuchane robia opäť párty, ako by na Covid-19 zabudli

Účastníci párty sú opäť v náručí a usmievajú sa na seba bez rúška. Život v čínskom meste Wuchan, ktoré ťažko zasiahlo vypuknutie pandémie koronavírusu, je opäť bezstarostný. Ukazujú to fotografie z klubu z minulého piatka v twiterových príspevkoch.

Obrázky ukazujú, ako si ľudia užívajú v tesnej blízkosti na tanečnom parkete. Mnoho z nich nenosí rúška, aj keď väčšina čínskych klubov vylepuje plagáty, ktoré to od nich hostí žiadajú.

