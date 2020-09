VIDEO Škandálna šou v dánskej televízii: Dospelí sa pred školákmi vyzliekali donaha

KODAŇ - Program v dánskej televízii spôsobil poriadny rozruch: Dospelí so špecifickými fyzickými vlastnosťami sa vyzliekli pred školákmi. Týmto spôsobom by sa deti mali naučiť pozitívnemu pocitu k vlastnému telu. Niektorí diváci sú ale z relácie zhrození.

Program by mal byť akousi vzdelávacou televíznou reláciou pre deti. Dospelí sa pred školákmi vyzliekajú, aby preukázali údajné chyby alebo zvláštnosti svojho tela. Deti by si mali rozvíjať pozitívne povedomie o tele. Niektorých divákov však neobvyklá vyučovacia metóda znechutila.

Kontroverzný program „Ultra Strips Down“ ukazuje napríklad ženu v dánskej televízii, ktorá bojuje s prebytočnou pokožkou v dôsledku výrazného chudnutia. Alebo muž s protézou na ľavej dolnej časti nohy. V dánskej televízii obaja stoja nahí pred deťmi vo veku od jedenástich do trinástich rokov. Deti sa potom pýtajú napríklad na povedomie o tele alebo rast ochlpenia na pohlavných orgánoch.

Nechajte deti na pokoji!

Niektorí diváci na predstavenie reagujú nahnevane. Na Twitteri užívateľ popisuje program ako „nechutnú“ a požaduje: „Nechajte deti na pokoji!“ Iný používateľ si myslí, že relácia ničí mysle detí a je „chorá“.

Iný používateľ predpokladá, že tvorcovia bažia po zisku na úkor detí: „Produkčná spoločnosť presne vie, že to spôsobí šok a reakcie, a práve preto prišli s myšlienkou generovania publika pomocou provokácie s deťmi. Nie je to vykorisťovanie detí? “

Mýtus o dokonalom tele

Tvorcovia sa však bránia. „Nemá to nič spoločné so sexom, ide o to, aby ste hľadeli na telo ako na niečo prirodzené, ako to robia deti,“ hovorí pre New York Times moderátorka šou Jannik Schow. „90 percent tiel, ktoré vidíte na sociálnych sieťach, je dokonalých, ale 90 percent ich tak nevyzerá.“ Šou by mala odhaliť mýtus o „dokonalom“ tele.

Producenti tvrdia, že rodičia detí vopred dali súhlas s predstavením a že ako tvorcovia predstavenia sa znova a znova ubezpečovali, či sa deti cítia dobre.

Súčasná kritika zjavne neuberá na úspechu šou: bola vyhlásená za najlepší detský program roka na dánskom televíznom festivale a je už v druhej sezóne.