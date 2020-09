Rusko chce Nemecko požiadať o možnosť účasti na vypočúvaní Navaľného

MOSKVA - Dopravná sekcia ruského ministerstva vnútra pošle do Nemecka žiadosť o možnosť zúčastniť sa na vyšetrovacích úkonoch s lídrom ruskej opozície Alexejom Navaľným, ktoré sa uskutočnia na nemeckom území.

Podľa agentúry Interfax o tom v piatok informovala tlačová služba ruského rezortu. Žiadosť bude zaslaná v súlade s platným Európskym dohovorom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach a jeho dodatkovými protokolmi, ako aj v súlade s príslušnými článkami trestného poriadku Ruskej federácie, dodalo ministerstvo.

Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný v súkromnej nemocnici Charité v Berlíne. Do nemeckého hlavného mesta ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno. Nemecko minulý týždeň vyhlásilo, že má "nesporné dôkazy", že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok.

Tá bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Navaľného spojenci poukazujú na to, že použitie tejto vojenskej nervovej látky naznačuje, že zodpovednosť môže niesť len Rusko. Moskva však akékoľvek zapojenie do tohto činu odmieta. Z analýzy inštitútu nemeckej armády pre farmakológiu a toxikológiu so sídlom v Mníchove vyplýva, že Navaľnyj bol otrávený novým typom látky novičok, ktorú svet doteraz nepoznal.

Ešte smrteľnejší nový variant novičoka

Ako napísal nemecký týždenník Die Zeit, nový variant novička je ešte smrteľnejší než jeho predošlé verzie a údajne pôsobí pomalšie. Zvyšky tejto látky sa našli na Navaľného rukách a na hrdle fľaše, z ktorej pil. Nemeckí odborníci sú presvedčení, že akciu s použitím takéhoto smrtiaceho a komplexného jedu mohli vykonať jedine tajné služby.

Už samotná existencia nového variantu novička totiž podľa nich vylučuje, že by ho bol použil na vlastnú päsť jeden z ruských oligarchov. Na výrobu tohto dvojzložkového jedu je totiž potrebné špeciálne laboratórium a jeho použitie navyše bežní kriminálnici neovládajú. Nemeckí experti veria, že Navaľnyj prežil iba vďaka rýchlej reakcii pilotov lietadla, ktorí urgentne pristáli v Omsku, a vďaka tamojším lekárom, ktorí mu ako protijed (antidotum) injekčne podali atropín.

Medzinárodné spoločenstvo vyvíja na Rusko tlak, aby začalo vyšetrovanie tohto najnovšieho incidentu týkajúceho sa Navaľného. Rusko to však odmieta s tým, že na to nie je dôvod. Naposledy sa v tomto zmysle na pôde OSN v noci na piatok vyjadril ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebezňa, ktorý odmietanie ruskej strany zdôvodnil tým, že ruskí lekári pri analýze Navaľného telesných tekutín stopy po nijakom jede nenašli.