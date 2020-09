Rekordný počet nových infikovaných v Maďarsku! Dôležité informácie pre Slovákov po uzavretí hraníc

Plánovali ste septembrový výlet do Maďarska? Prípadne návštevu rodiny, ktorú ste odkladali celé leto? Uzavretie maďarských hraníc teda naštrbilo aj vaše plány a neviete, čo robiť. Isté je, že hranice s Maďarskom budú pre zahraničných turistov uzatvorené minimálne na mesiac. Avizovala to tamojšia vláda.

Maďarskí občania vracajúci sa zo zahraničia budú musieť ísť buď na 14 dní do karantény, alebo predložiť dva negatívne testy na prítomnosť koronavírusu, ktoré boli urobené s odstupom dvoch dní. Od 1. septembra budú akceptované iba testy vykonané v Maďarsku.

Snímka z hraničného priechodu Rajka - Čunovo pri vstupe do Maďarska 1. septembra 2020. Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Situácia u našich susedov nie je vôbec ružová. Za utorok zaznamenali 365 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Ide o najvyšší počet od začiatku pandémie.

Celkový počet nakazených koronavírusom dosiahol v Maďarsku 6622, z nákazy sa už zotavilo 3903 ľudí. Aktuálne je nakazených 2100 osôb, 98 z nich je v nemocnici, z toho siedmi sú na pľúcnej ventilácii. Ochoreniu doteraz podľahlo 619 ľudí.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na svojom webe upozornilo, že aj v prípade uzavretia maďarských hraníc platia výnimky. Do Maďarska môžu vstúpiť cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom či platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska.

Rezort slovenskej diplomacie taktiež upozorňuje, že výnimku z nariadenia tvorí prekročenie hraníc nákladnou dopravou či pre osoby s úradným pasom. Taktiež pre tých, ktorí sa dôveryhodne preukážu, že za posledných šesť mesiacov prekonali ochorenie COVID-19.

Výnimka na vstup do Maďarska platí aj pre súťažiacich, športových odborníkov, respektíve účastníkov športových podujatí (nie však divákov), ak sa preukážu dvoma negatívnymi testami z maximálne 5 dní pred vstupom s rozdielom 48 hodín.

Zdroj: Getty Images

Výnimka na vstup do Maďarska je aj obchodná činnosť či iný výkon práce, ktorých odôvodnenosť potvrdzuje pozývací list od ústredného vládneho riadiaceho orgánu, samostatný regulačný orgán alebo autonómny orgán verejnej správy. Aj služobná cesta musí byť dokladovaná.

Tranzit občanov SR cez Maďarsko bude podľa ministerstva umožnený, ak sa na jeho území podrobia vyšetreniu bez zisteného podozrenia na ochorenie a preukážu cieľ svojej cesty. "Osoba, vstupujúca na územie Maďarska, môže využiť len stanovenú trasu, môže zastaviť len na určených miestach a do 24 hodín je povinná opustiť územie Maďarska," vysvetlil rezort.

V prípade voľného cezhraničného pohybu, ktorý sa týka najmä takzvaných pendlerov, môžu občania susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, do Maďarska vstúpiť nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 kilometrov od štátnej hranice.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Osoby, ktoré sa vracajú do Maďarska, môžu vstúpiť na územie bez obmedzení, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 kilometrov od štátnej hranice. Podmienkou na návrat domov - na územie Maďarska je hodnoverné preukázanie pobytu, a to Lakcím karta (pobytová karta).

Do Maďarska sa bude dať od stredy (2. 9.) dostať aj cez hraničný priechod Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhelyi. Informovalo o tom košické krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.

Ako polícia uvádza, cestný hraničný priechod s Maďarskom v Sátoraljaújhelyi bude pre obojstrannú osobnú a nákladnú dopravu otvorený od 5.00 h.

Končí vaša zahraničná cesta na budapeštianskom letisku? Pre občanov Slovenska sú prílety umožnené. Platí však povinnosť opustiť letisko a najmä maďarské územie do 24 hodín. Upozornil na to Martin Klus, štátny tajomník rezortu slovenskej diplomacie.

"Čo sa týka odletov z Budapešti, vzhľadom na skutočnosť, že Maďarsko od 1. septembra 2020 neumožňuje vstup do krajiny cudzím občanom, odlety občanov zahraničných štátov z medzinárodného letiska NIE SÚ umožnené (predpokladáme, že s výnimkou pre tých, ktorí už na území Maďarska sú)," doplnil.

Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč informoval, že od 1. septembra budú všetky vlaky medzi Slovenskom a Maďarskom vedené bez obmedzení v zmysle cestovného poriadku. A to aj napriek obmedzeniam vstupu do Maďarska iniciovaných maďarskou stranou.

Bez obmedzení teda budú vedené všetky vlaky kategórie EuroCity a EuroNight na linke Praha – Bratislava – Štúrovo – Budapešť, na EC linke Košice – Hidasnémeti – Miškovec – Budapešť, ako aj regionálne vlaky na linke Bratislava-Petržalka – Rajka – Hegyeshalom.

Zdroj: reprofoto:Facebook/ZSSK

Obmedzené bude vedenie lôžkových a ležadlových vozňov medzi Budapešťou a Prahou a tiež Budapešťou a Varšavou vo vlakoch EN, ktoré od 1. septembra nebudú vedené v smere do Budapešti a od 2. septembra v smere z Budapešti do Prahy. "Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu sa aj predmetné opatrenia môžu meniť," upozornil Kováč.

Dopravný podnik Bratislava od utorka rána na neurčito prerušil premávku linky 801, ktorá spája bratislavské Rusovce s maďarskou Rajkou. Dôvodom je osadenie fyzických zábran na hraničný prechod. Dopravca o tom informuje na sociálnej sieti.

Krok maďarskej vlády samozrejme neostal bez povšimnutia. Európska komisia ju v utorok upozornila na diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti a tiež na dôležitosť "integrity schengenského priestoru".

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders na svojom účte na Twitteri oznámil, že v tejto súvislosti už poslal list vláde Viktora Orbána.

Reynders spresnil, že list do Budapešti naformuloval spolu s eurokomisárkou pre vnútorné záležitosti Ylvou Johanssonovou. "Pripomíname v ňom dôležitosť integrity schengenského priestoru a uplatňovanie opatrení na hraniciach, ktoré nie sú diskriminačné pre občanov a obyvateľov EÚ," uviedol eurokomisár na Twitteri.

