Panika v lietadle z Viedne: Posádka našla neznámy predmet, zadržali dvoch mužov

K zadržaniu 34-ročného muža z Kuvajtu a 48-ročného Taliana došlo krátko po 19.00 h miestneho času (20.00 h SELČ), informovala polícia v grófstve Essex. Ďalšie podrobnosti neuviedla s ohľadom na prebiehajúce vyšetrovanie.

RAF Typhoons scrambled as two men removed from Ryanair plane at Stansted Airport after 'suspicious objects' found https://t.co/EQm7dFQ4S3 pic.twitter.com/fGPCj4P20k