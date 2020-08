VIDEO Situácia v Bielorusku sa dramatizuje: Demonštranti sa ukryli v kostole

Na záberoch je vidno, že polícia najskôr pravdepodobne zamkla a potom budovu obkľúčila.

Najprv nebolo jasné, či chce všetkých protestujúcich ukrytých v kostole zatknúť. Medzičasom však boli demonštranti z kostola prepustení - pravdepodobne bez zatýkania.

Zdroj: SITA/ AP

Už pred touto eskaláciou bolo pred parlamentom zatknutých niekoľko desiatok demonštrantov.

Súčasne najväčší mobilný operátor v krajine oznámil, že mobilný internet bol na nariadenie úradov vypnutý. Wifi siete naproti tomu ešte fungovali.

Lukašenko demonštrantov označil za bábky Západu a dialóg s opozíciou odmietol, pripomína AP. Bezpečnostné zložky v prvých dňoch zasiahli proti protestom tvrdo, za čo si bieloruská vláda vyslúžila kritiku zo zahraničia a tiež narastajúce davy demonštrantov.

Následne zmenila taktiku a do demonštrácií bezpečnostné sily takmer ďalšie dva týždne nezasahovali, píše AP. Dodáva, že úrady medzitým zintenzívnili tlak na opozíciu a začali do väzenia selektívne posielať jej lídrov.

V snahe o potlačenie protestov si v stredu predvolali bieloruské úrady na výsluch nositeľku Nobelovej ceny za literatúru Sviatlanu Alexijevičovú, uvádza AP.

Alexijevičovú predvolali v rámci vyšetrovania opozičnej Koordinačnej rady, ktorú bieloruská vláda viní z nelegálneho pokusu o prevzatie moci. Spisovateľka po návrate pred novinárov uviedla, že využila svoje právo nevypovedať s tým, že podľa nej neexistuje dôvod na vyšetrovanie.

Jedna z aktivistiek Nina Baginská (73) sa naťahuje s políciou.

