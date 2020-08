Nové, slobodné a férové voľby sú vôľou a želaním celého národa, tvrdí Cichanovská

"Predošlé voľby neboli spravodlivé ani transparentné. Nikdy nezistíme, ako naozaj dopadli," povedala Cichanovská. Ľudia, ktorí podľa nej vyšli do ulíc, chcú mať nové a transparentné prezidentské voľby. V súvislosti s hrozbou prerastenia politickej krízy v Bielorusku do ozbrojeného konfliktu Cichanovská vyjadrila isté obavy, no zároveň dúfa, že všetky krajiny budú rešpektovať právo Bieloruska na sebaurčenie. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko totiž v piatok vyhlásil bojovú pohotovosť pre polovicu bieloruskej armády. Zdôvodnil to cvičením NATO, ktoré prebieha v susednom Poľsku. Moskva zároveň na žiadosť bieloruského prezidenta vytvorila záložnú policajnú jednotku. Tá má v Bielorusku zasiahnuť proti demonštrantom v prípade eskalácie protestov.

Cichanovská si je tiež vedomá, že zatiaľ nie je jasné, či súčasné protesty dokážu presvedčiť Lukašenka, aby zmenil svoj postoj a ustúpil opozícii v otázke konania nových volieb a ich nezávislého monitorovania zahraničnými pozorovateľmi. "Nič však nenasvedčuje ani tomu, že ustúpi aj bieloruský ľud, ktorý sa za tie roky zmenil. Neustúpi v žiadnom prípade, pretože ľudia nebudú schopní žiť s týmto prezidentom a veriť mu, naďalej za ním stáť a odpustiť mu násilie, ktoré sa dialo po voľbách."

Bielorusko sa nenachádza v geopolitickom vákuu

Líderka bieloruskej opozície ďalej konštatovala, že Bielorusko sa nenachádza v geopolitickom vákuu a Rusko aj EÚ sa zaujímajú o budúcnosť tejto krajiny. To, čo je však podľa nej v Bielorusku dôležité, sú jeho občania a ich vôľa postaviť krajinu opäť na nohy. "Žiadame, aby to ostatní rešpektovali a nechali bieloruský ľud, aby si sám určil svoju budúcnosť. Politická kríza v Bielorusku je len a len našou vnútornou záležitosťou. Bielorusi si ju preto musia vyriešiť sami," povedala.

Cichanovská je tiež presvedčená, že bieloruská vláda budú musieť skôr či neskôr rokovať s novou Koordinačnou radou, ktorá vznikla s cieľom pripraviť pokojné odovzdanie moci v Bielorusku. Pre krajinu bude podľa Cichanovskej najlepšie, ak k týmto rokovaniam dôjde čo najskôr. Na otázku, či bude Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) najlepším sprostredkovateľom dialógu medzi Lukašenkovým režimom a opozíciou, Cichanovská uviedla, že v prípade potreby zahraničného mediátora sú k rokovaciemu stolu pozvané všetky zahraničné organizácie a lídri všetkých krajín, vrátane OBSE.

Na záver dodala, že je podľa nej v silách Bielorusov vyriešiť túto krízu mierovou cestou. "Verím v náš ľud a verím, že uspejeme". Cichanovská vystúpila v rámci virtuálnej konferencie pod záštitou slovenskej organizácie Globsec, ktorá sa konala od 26. do 28. augusta. Predstavitelia z viacerých krajín počas trojdňového podujatia diskutovali o budúcich možných podobách a zmenách globálnej situácie po prekonaní koronavírusovej pandémie.