KORONAVÍRUS Pri návrate z Chorvátska cez územie Slovinska začali platiť nové obmedzenia

BRATISLAVA - Pri návrate z Chorvátska cez územie Slovinska začali platiť nové obmedzenia. Tranzit je stále možný, no je potrebné ho stihnúť do 12 hodín, inak hrozí karanténa. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe.

Rezort diplomacie ozrejmuje, že to súvisí s tým, že Slovinská republika zaradila Chorvátsko s platnosťou od 21. augusta na zoznam krajín so zhoršenou epidemiologickou situáciou, na takzvaný červený zoznam krajín.

"Občania Slovenskej republiky, ktorí plánujú cestovať z Chorvátska priamo do Slovenskej republiky cez Slovinsko, musia tranzitovať cez územie Slovinskej republiky v priebehu 12 hodín bez zbytočného zastavenia a opustenia tranzitnej trasy - sú povolené len nevyhnutné zastávky napríklad s cieľom čerpania paliva alebo zastávky na toaletu, nie je povolené prenocovanie," uviedlo ministerstvo.

Slováci na prekročenie hranice nemusia disponovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Polícia Slovinskej republiky však odporúča, aby mali so sebou potvrdenie o tom, že strávili pobyt v Chorvátsku. Vzhľadom na to, že slovinskí občania majú možnosť návratu z Chorvátska bez povinnosti karantény do polnoci 24. augusta, možno očakávať výrazné zdržania na hraničných priechodoch a tvorbu kolón aj na území Slovinska.