Vládna kríza v Belgicku nekončí, kráľ Filip musí určiť nových vyjednávačov

Obaja vyjednávači - šéf Novej flámskej aliancie (N-VA) Bart de Wever a líder frankofónnej Socialistickej strany (PS) Paul Magnette - sa mali v sobotu dostaviť do Kráľovského paláca, aby panovníka informovali o možných scenároch koaličnej vlády.

To, že De Wever a Magnette "hodili uterák do ringu" znamená, že Belgicko predlžuje vlastný rekord obdobia bez federálnej vlády, ktorá by vzišla z riadnych volieb. V piatok to bolo už 610 dní od rozpustenia koaličnej vlády pod vedením Charlesa Michela, k čomu došlo v decembri 2018 po nezhodách medzi liberálnym Reformným hnutím (MR) a stranou N-VA.

Predchádzajúci rekord bez riadne zvolenej vlády bol 589 dní, po páde exekutívy na čele s Yvesom Letermeom v apríli 2010 a do nástupu do funkcie expremiéra Elia Di Rupa v decembri 2011. Denník Le Soir skonštatoval, že koaličné rokovania zlyhali kvôli neochote liberálov diskutovať o obsahu vládnej dohody, pretože si želali, aby sa najskôr určilo zloženie budúcej vlády.

Ústretové neboli ani ekologické strany Ecolo a Groen, ktorým prekážali niektoré plány budúcej možnej vlády. Televízna stanica RTBF v tejto súvislosti pripomenula slová spolupredsedu strany Ecolo Jeana-Marca Nolleta, ktorý spresnil, že zelení nesúhlasili s environmentálnymi a sociálnymi plánmi vlády, ktorú zostavovali N-VA a PS.

Za slabé považovali ich ambície bojovať proti zmenám klímy a znečisteniu ovzdušia, ako aj ochrany občanov v súvislosti s koronakrízou. Za riziko považovali aj nový inštitucionálny model riadenia federácie, ktorý by podľa ich vyjadrenia mohol viesť k rozpadu krajiny.

Predseda flámskej liberálnej strany Open Vld Egbert Lachaert upozornil aj na iné riziká. Pripomenul, že Belgicko za dva posledné roky dosiahlo rozpočtový deficit viac než 20 miliárd eur, pričom podoba vládnutia, akú navrhovali Magnette a De Wever mohla k tejto sume pridať ďalších 15 až 16 miliárd eur ročne. Kráľ Filip bude musieť určiť nových vyjednávačov, ktorým pripadne úloha hľadať potrebný názorový prienik medzi stranami na zostavenie funkčnej federálnej vlády.