KORONAVÍRUS Novým vírusom sa mohlo infikovať až 13 percent obyvateľov Londýna

LONDÝN - V Anglicku sa koronavírusom pravdepodobne až 3,4 milióna ľudí, čo je oveľa viac, než sa doposiaľ uvádzalo. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vo štvrtok zverejnila londýnska univerzita Imperial College.

Uvedený číselný odhad predstavuje asi šesť percent celkovej populácie Anglicka, napísala agentúra AP. Najviac obyvateľov - až 13 percent - sa podľa vedcov zrejme nakazilo v britskej metropole Londýn, ktorá je najväčším mestom Anglicka aj celého Spojeného kráľovstva. Protilátky zaznamenali u 96 percent ľudí, ktorí sa testovania zúčastnili a ktorí predtým mali pozitívny test na koronavírus. Ľudia so vážnym priebehom ochorenia mali dvojnásobne vyššiu imunitnú odpoveď, ako tí bez zdravotných komplikácií.

Pravdepodobnosť nákazy bola podľa zistení vedcov dva až trikrát vyššia u príslušníkov etnických menšín, než u väčšinovej "bielej" populácie Anglicka. "Ešte stále je okolo tohto nového vírusu veľa neznámych. Zatiaľ nevieme, do akej miery prítomnosť protilátok zaručuje ochranu proti budúcim infekciám," povedal jeden z autorov štúdie Graham Cooke. "Zatiaľ nie je známe, či protilátky slúžia na získanie imunity proti vírusu. Čím viac informácií však získame a čím viac zjednodušíme testovanie ľudí, tým lepšie budeme pripravení zareagovať," vyjadril sa námestník britského ministra zdravotníctva Edward Argar.

Štúdia je založená na spolupráci s 100.000 náhodne vybranými dobrovoľníkmi, ktorí si zisťovali protilátky na ochorenie COVID-19 prostredníctvom domácich odberov krvných vzoriek z prstov na ruke, a to v období od 20. júna do 13. júla. Autori výskumu by testovanie chceli zopakovať v septembri tohto roka, tentokrát na vzorke 200.000 osôb.

Odhad skutočného počtu nakazených, ktorý je uvedený v novej štúdii, je oveľa vyšší než oficiálny počet potvrdených prípadov. Podľa americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa bolo doposiaľ v Anglicku zaznamenaných takmer 271.000 prípadov nákazy, v celej Británii vyše 315.000.