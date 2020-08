Spojené arabské emiráty nadviažu diplomatické vzťahy s Izraelom, povedal Trump

V prípade realizácie uvedenej dohody by sa SAE po Egypte a Jordánsku stali treťou arabskou krajinou, ktorá by s Izraelom nadviazala aktívne diplomatické vzťahy. Podľa agentúry AP by to tiež prestavovalo výnimočný zahraničnopolitický úspech pre Donalda Trumpa pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA. Informáciu o plánovanom nadviazaní diplomatických vzťahov medzi SAE a Izraelom zverejnil ako prvý na Twitteri práve prezident Trump. Okamžite potom bolo zverejnené príslušné spoločné vyhlásenie USA, SAE a Izraela.

Podľa vyhlásenia sa v najbližších týždňoch stretnú delegácie Izraela a SAE, aby podpísali dohody týkajúce sa zavedenia priamych letov, bezpečnosti, telekomunikácií, energetiky, turizmu a zdravotníctva. Obe krajiny tiež nadviažu spoluprácu v boji proti pandémii koronavírusu.

"Nadviazanie priamych vzťahov medzi dvoma najdynamickejšími krajinami a najvyspelejšími ekonomikami na Blízkom východe prinesie zmenu pre celý región prostredníctvom podpory ekonomického rastu, technických inovácii a užšej spolupráce medzi bežnými ľuďmi," uvádza sa v spoločnom vyhlásení Donalda Trumpa, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a korunného princa Abú Zabí šejka Muhammada bin Zajd Nahajána.

Ohlásená dohoda je podľa AP diplomatickým úspechom pre Izrael aj SAE, ale pre Palestínčanov je porážkou. Palestínska vláda totiž dlhodobo žiada arabské krajiny, aby svoje vzťahy so židovským štátom normalizovali až po uzavretí mierovej dohody medzi Palestínčanmi a Izraelom.