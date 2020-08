Pitie metanolu alebo čistiaceho prostriedku: Falošné správy o koronavíruse zabili už stovky ľudí

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Andy Brownbill

WASHINGTON - Kvôli dezinformáciám okolo koronavírusu za prvé tri mesiace tohto roka zomrelo na celom svete najmenej 800 ľudí. Vyplýva to z výskumu zverejnenom v odbornom časopise American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, o ktorom informoval spravodajský server BBC.