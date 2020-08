KORONAVÍRUS Obvinenia, že ruská vakcína nie je bezpečná, sú nepodložené, tvrdí ruský minister

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok oznámil, že Rusko sa stalo prvou krajinou, ktorá udelila regulačné schválenie vakcíny proti COVIDu-19, a to po necelých dvoch mesiacoch testovania na ľuďoch. Rozhodnutie Moskvy udeliť súhlas vyvolalo obavy medzi niektorými odborníkmi. Úspešných bolo iba desať percent z klinických testov tejto očkovacej látky a niektorí vedci sa obávajú, že Moskva dáva prednosť národnej prestíži pred bezpečnosťou vakcíny.

Putin v utorok ubezpečil, že nová vakcína je bezpečná a účinná. Dodal tiež, že sa ňou už dala zaočkovať aj jedna z jeho dcér. Očkovaciu látku s označením Sputnik V vyvinulo ruské Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie v spolupráci s ministerstvom obrany v Moskve.

Klinické testovanie novej vakcíny však ešte stále nie je ukončené a posledná fáza testov na vzorke viac ako 2000 ľudí sa začne v stredu 12. augusta. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na oznámenie Ruska o zaregistrovaní prvej vakcíny proti novému koronavírusu na svete reagovala zdržanlivo. WHO uviedla, že zatiaľ len diskutuje s ruskými orgánmi o možnom predbežnom schválení novej očkovacej látky, ktorej klinické testovanie nie je ešte ukončené.

Vývoj očkovacej látky pre COVID-19 nie sú preteky o prvenstvo, hovorí Azar

Americký minister zdravotníctva Alex Azar v stredu uviedol, že snaha o vyvinutie očkovacej látky na koronavírusové ochorenie "nie sú preteky o prvenstvo", píše agentúra AP. Azar to oznámil počas návštevy Taiwanu v reakcii na tvrdenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že jeho krajina ako prvá zaregistrovala vakcínu proti koronavírusu SARS-CoV-2. Putinovo vyhlásenie však vyvolalo pochybnosti o účinnosti a bezpečnosti novej vakcíny aj zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Podľa Azara USA kombinujú schopnosti svojej vlády, hospodárstva a biofarmaceutického priemyslu, aby "čo najrýchlejšie v prospech občanov Spojených štátov, ale aj v prospech ľudí na celom svete poskytli bezpečnú a účinnú očkovaciu látku". Tvrdí tiež, že USA zabezpečili zmluvu o pokročilej výrobe vakcíny vyvíjanej spoločnosťou Moderna a uzavreli dohody o dodávkach s ďalšími piatimi firmami, ktoré na vakcínach pracujú.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Podľa neho štyri zo šiestich spoločností, ktoré sú predmetom zmluvy, uviedli vo výsledkoch testov, že vakcíny produkujú - a to bez závažných vedľajších účinkov - viac protilátok proti vírusu než ľudia, ktorí sa z ochorenia COVID-19 už vyliečili. Azar tiež dodal, že vakcíny dvoch spoločností vstúpili do tretej skúšobnej fázy, zatiaľ čo ruská očkovacia látka sa do tohto štádia len dostáva bez toho, aby vláda o pokrokoch zverejnila akékoľvek informácie. Proces vývoja vakcíny zo strany USA by mal umožniť, aby sa do konca roka vyrobila "štandardná, bezpečná a účinná vakcína" dostupná v desiatkach miliónoch dávok, uzavrel minister zdravotníctva.