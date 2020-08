Chaos v nemocniciach po výbuchu v Bejrúte! VIDEO Zúfalá žena kričala s tromi deťmi v náručí

V nemocniciach v Bejrúte panuje totálny chaos. Videá zachytávajú zakrvavené chodby. Pacientov musia ošetrovať na chodbách alebo dokonca vonku. Príbuzní sa zmetene pohybujú po nemocniciach a hľadajú svojich najbližších.

"Pohotovosť vyzerala, akoby sa začala vojna," opísal svedok z miesta. "Nemohol som uveriť tomu, čo som videl."

Do nemocnice vchádzajú stale noví zranení, niektorí majú zlomené končatiny, iní majú rezné poranenia z črepín a ďalší sú v bezvedomí alebo aj po smrti. "Každý náš zamestnanec, lekári, ošetrovatelia a dokonca aj administratívni pracovníci sú v nasadení," cituje Sky News pohotovostného lekára z nemocnice Khoury.

Firass Abiad z fakultnej nemocnice Rafic Hariri v utorok večer tweetoval: "Prídu ďalšie zranenia. Bude to náročná noc."

2nd report from RHUH. 9 casualties, four still unknown. 180 injured patients received so far. More than 15 transfers from sister hospitals, 5 are critical Covid patients. Volunteer staff have come to help. We will be able to increase our capacity to accommodate further transfers.