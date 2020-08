Obrovská rodinná tragédia: Dvoch novorodencov roztrhal žiarlivý domáci labrador

PIRIPÁ - Novonarodené dvojičky - dievčatká - boli pohryzené na smrť, keď sa rodinný pes stal agresívnym. Policajná správa v Brazílii hovorí, že matka nechala dievčatká len na chvíľku samé, aby sa porozprávala so susedkou. Vtedy zviera zaútočilo.

Šokovaní príbuzní hovoria, že psi - labrador a Americký líščí pes - boli domácimi maznáčikmi päť rokov a obvykle boli poslušní.

Predpokladá sa, že od príchodu dvojičiek, že jeden zo psov začal na ne žiarliť, pretože sa mu dostávalo menej pozornosti od majiteľov.

Zdrvená 29-ročná matka Elaine Novaisová prišla do svojej spálne, kde ležali 26-dňové deti potom, čo začula ich plač. Odtiahla psa, aby zastavila útok, ale brušká detí už stihol pes ťažko poraniť.

Sused, ošetrovateľ, poskytol deťom prvú pomoc predtým, ako sa ponáhľali do nemocnice. Lekári potvrdili že jedno dievčatko zomrelo priamo počas útoku, druhé bolo ťažko zranené a utrpelo zástavu srdca. Lekárom sa ho nepodarilo zachrániť.

Incident, ku ktorému došlo v Piripá, v severovýchodnom brazílskom štáte Bahia, šokoval miestnu komunitu.

Člen rodiny, ktorý si neželal byť menovaný, povedal, že pes bol zvyčajne milý a prítulný.

"Myslíme si, že príchod dvojičiek už zviera necítilo pozornosť a náklonnosť svojich majiteľov, na ktorú bolo predtým zvyknuté," povedal novinárom člen rodiny. "To mohlo spôsobiť nejaký druh závisti a to viedlo normálne a milé zviera k útoku na deti."

Majú dvoch psov

Rodina má dvoch psov labradora a , ale druhý z nich sa podľa ich presvedčenia do útoku nezapojil.

Pre zúfalých rodičov je to obrovská tragédia aj preto, že o založenie rodiny sa pokúšali deväť rokov. Matku Elain museli so šokov previesť do nemocnice.

Susedka Maria de Jesus pre médiá povedala: "Toto zničilo rodičov." Polícia začala vyšetrovanie prípadu. Čo sa stalo s psom útočníkom, nie je jasné.