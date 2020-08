Dievča, ktoré prinieslo nákazu do Techtle Mechtle, prežíva doslova peklo: Emotívna spoveď

V rozhovore pre server iROZHLAS.cz uviedla, že o chorobe vopred nevedela, pri návšteve klubu sa cítila dobre a netuší, kde sa mohla sama nakaziť. Mrzí ju, že spôsobila problémy svojim priateľom aj ďalším ľuďom. "Ale keď sa niekto nakazí, stále má právo na to, aby sa s ním jednalo ako s plnohodnotným človekom," povedala dievčina.

"Keď sledujem počet nakazených z tejto kauzy, pripadá mi divné, že by som bola prenášačom nákazy iba ja. Rozhodne som sa nestretla s každým človekom, ktorý tam ten večer bol," uviedla v rozhovore. "Je to nešťastie, ktoré si budeme všetci dlho pamätať. Keby mi niekto ukázal, čo bude nasledovať po večierku, nikam by som nešla a ten večer by som si rozhodne odpustila," zdôraznila.

Žiadne techtle mechtle sa nekonali

Do klubu išla s niekoľkými priateľmi. "Niektorí tiež písali, že som bola najatou spoločníčkou a s chlapcami vykonávala rôzne techtle mechtle. ​​To tiež nie je pravda. Asi veľa ľudí sklamem, ale nič také sa nedialo," poznamenala.

Nasledujúci deň po návšteve klubu sa necítila dobre, dostala horúčku a zimnicu, ešte ten deň sa na svoje náklady nechala otestovať na koronavírus. Test bol pozitívny, ihneď podľa svojich slov kontaktovala hygienickú stanicu. "Požadovali odo mňa zoznam osôb, s ktorými som prišla do kontaktu. Keďže som reálne poznala asi päť kontaktov, zvyšok ľudí, ktorí tam s nami boli, som si vyhľadala. Kvôli tomu som teda bohužiaľ nezostala anonymná," dodala.

Kruté vyhrážky na sociálnych sieťach

Na sociálnych sieťach sa potom stala terčom slovných útokov i vyhrážok. "Chápem, že na mňa boli ľudia nahnevaní. Prišli kvôli tomu o športové prípravy, o príjem, dovolenku a ďalšie veci. Ale predsa len, keď sa ide niekto baviť do klubu, uzavretého priestoru, kde nikto nemá rúšku a kvôli hlasnej hudbe sa tam návštevníci navzájom prekrikujú, musí počítať s tým, že by sa tam mohol eventuálne nakaziť. Ale aj napriek tomu ma prekvapilo, koľko ľudí dokáže byť až nenávistných," uviedla. Niektorí ľudia jej písali ironické či hanlivé komentáre, iní sa jej vyhrážali, že ju pobodajú alebo rozbijú hlavu.

Jej blízki ale podľa dievčaťa reagovali na situáciu dobre a boli jej oporou, aj keď sami boli medzi nakazenými. "Nie som žiadny zločinec a celá situácia ma mrzí. Celé to bolo jedno veľké nešťastie," uzavrelo dievča.

Klub sa stal ohniskom nákazy v hlavnom meste a rozšíril sa z neho aj do niektorých ďalších regiónov. V súvislosti s ním hygienici evidujú najmenej 165 nakazených. V Prahe teraz platí povinnosť nosiť rúška v metre, v nemocniciach a nepobytových zdravotníckych zariadeniach, ako sú lekárne alebo čakárne u lekára.