Bieloruský prezident ide do ďalších volieb: Lukašenko chce referendum o ústavných zmenách

"Rovnako ako naše Bielorusko, aj my sme sa zmenili. Pripravenosť Bielorusov prevziať zodpovednosť za osud svojej krajiny je očividná, pričom mieru tejto zodpovednosti určí samotný ľud. Bude to však v súlade so zákonom. Nie na uliciach či námestiach, no právnou cestou. Začnime s ústavou," píše sa v Lukašenkovom predvolebnom programe, ktorý v utorok zverejnil štátny denník Zviazda.

Súčasný prezident vo svojom programe ďalej poznamenáva, že v takomto celoštátnom referende budú mať Bielorusi možnosť stanoviť svoje práva, povinnosti, zodpovednosti či slobody, ako aj kompetencie štátnych orgánov.

Prezidentské voľby sa v Bielorusku budú konať už túto nedeľu, 9. augusta. Voliči, ktorí sa z nejakého dôvodu nemôžu na nedeľnom hlasovaní zúčastniť, však k volebným urnám môžu prichádzať a odovzdávať svoje hlasy už od utorka do soboty, a to v čase od 10.00 do 14.00 h miestneho času alebo od 16.00 do 19.00 h, informovala agentúra Belta.

Bieloruská ústredná volebná komisia (ÚVK) okrem Lukašenka zaregistrovala do volieb aj ďalších štyroch kandidátov - hlavnú kandidátku opozície Svitlanu Cichanovskú, predsedu Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarheja Čeračeňa, bývalú poslankyňu bieloruského parlamentu Hannu Kanapackú a spolupredsedu hnutia Hovor pravdu Andreja Dzmitryjeva.



Dvoch ďalších kandidátov - Viktara Babaryku a Valeryja Capkalu - zaregistrovať odmietla. Babaryka je aktuálne vo väzbe, kam ho umiestnili krátko po oznámení, že chce kandidovať vo voľbách, a to v súvislosti s vyšetrovaním pre podozrenie zo sprenevery i úplatkárstva.