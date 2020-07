Diváčka si všimla pri pozeraní televízie nenápadný detail: Reportérke napísala a zachránila jej život

"Zbadala uzlíky na mojom hrdle. Povedala, že jej to pripomína jej vlastný. Jej bol rakovina. Ukázalo sa, že aj môj bol," napísala Victoria Price z kanála WFLA Florida na Instagrame. Priceová sa išla teda liečiť, operáciu, počas ktorej jej tumor spolu s jej štítnou žľazou odstránia, naplánovali kvôli koronakríze až na pondelok (27.7.). "Keby som ten mail nikdy nedostala, nikdy by som nezavolala ani môjho lekára. Rakovina by sa ďalej šírila," uviedla redaktorka. A to mohlo mať fatálne následky.

Pracovala na plný plyn

Ako novinárka od začiatku pandémie "pracovala na plný plyn". Bolo to ako v "nekonečnom spravodajskom cykle", povedal Price. "Podávali sme správy o najdôležitejších zdravotných dejinách storočia, ale moje vlastné zdravie som si nevšímala. Až do posledného mesiaca, keď mi diváčka poslal e-mail. Konečne mám dohodnutú operáciu, aby mi odstránili nádor, štítnu žľazu a niekoľko blízkych lymfatických uzlín,“ dodala Victoria.