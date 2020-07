VIDEO Dovolenková destinácia Slovákov pod vodou: Chorvátsko zasiahla tisícročná búrka

Chodci sa v centre Záhrebu brodili po kolená vo vode, takisto aj autá zostali stáť v podjazdoch a zastavená musela byť i mestská hromadná doprava, opisuje DPA.

Chorvátsky spravodajský server 24sata píše, že v niektorých záhrebských uliciach sa tvorili potoky, ba až rieky búrlivo tečúcej vody. Hasiči mali nepretržite plné ruky práce a požiarnickú linku preťažili stovky núdzových volaní. Mnoho telefonujúcich uvádzalo, že im zatopilo pivnice.

Last night, Zagreb is underwater in historic flood. #Zagreb has been inundated with epic rainfall, flooding and devastating streets, shops, homes & businesses in a city centre. #ZagrebFlooding #floods pic.twitter.com/q1prRZdF1H