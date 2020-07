V Austrálii pre šírenie KORONAVÍRUSU pozastavili zasadnutie parlamentu

SYDNEY - Austrálsky parlament pozastaví svoju činnosť na dva týždne vzhľadom na obavy, že politici by mohli do hlavného mesta priniesť nový koronavírus z ohnísk nákazy v krajine. Oznámil to v sobotu premiér Scott Morrison.

Odloženie zasadnutia parlamentu prišlo deň po tom, ako druhé najväčšie austrálske mesto Melbourne hlásilo rekordný nárast počtu infikovaných koronavírusom. Informácie priniesla agentúra AFP. Morrison s odvolaním sa na odporúčanie zdravotníckych úradov uviedol, že vláda nemôže prehliadať riziko rozšírenia ochorenia v Canberre poslancami."Riziká, ktoré predstavuje parlamentné zasadnutie, sú podstatne vyššie a pravdepodobne nebudú vyriešené v budúcom mesiaci," zdôraznil premiér.

V Canberre a okolitom Teritóriu austrálskeho hlavného mesta (ACT) sa podobne ako vo väčšina krajiny darí obmedzovať šírenie nového koronavírusu, prípady nákazy sú však na vzostupe v najväčších mestách Sydney a Melbourne. Predstavitelia austrálskeho štátu Viktória, ktorého hlavný mestom je Melbourne, v sobotu oznámili 217 nových prípadov nákazy za posledných 24 hodín po piatkovom náraste o 438 prípadov.

"Je to oveľa lepšie než počet nad 400, ale je to číslo, ktoré by nás všetkých ešte pred mesiacom šokovalo," povedal hlavný hygienik štátu Brett Sutton. "Musíme pamätať na to, že je to stále vysoké číslo." Austrália zaznamenala od začiatku pandémie celkovo vyše 11.400 prípadov nákazy a 118 úmrtí v dôsledku koronavírusovej choroby COVID-19. Väčšinu infikovaných evidujú vo Viktórii a susednom najľudnatejšom austrálskom štáte Nový Južný Wales, ktorého metropolou je Sydney. Iné regióny nehlásili nové prípady nákazy už niekoľko týždňov.