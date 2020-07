KORONAVÍRUS Izrael na víkend zatvorí reštaurácie či kaderníctva a obmedzí zhromaždenia

Opatrenia majú platiť od piatka 17.00 h miestneho času do nedele 5.00 h rána, informuje denník The Times of Israel. V uzavretých verejných priestoroch budú v tomto čase zakázané zhromaždenia viac ako desiatich ľudí a vonku sa nebude môcť na jednom mieste stretnúť viac ako 20 osôb. Či sa tieto opatrenia budú vzťahovať aj na náboženské zhromaždenia nebolo bezprostredne zrejmé, píše DPA.

Reštaurácie budú jedlo vydávať len cez osobný odber či prostredníctvom donášok. Od piatkového popoludnia až do nedeľného rána budú tiež zatvorené obchody, predávajúce iný než základný tovar a tiež kaderníctva, nákupné centrá a bazény pre verejnosť. Otvorené môžu ostať lekárne a supermarkety. Izrael v súčasnosti zažíva výrazný nárast v počte nových prípadov infekcie. Vo štvrtok hlásil rekordný denný prírastok - 1758 nových prípadov nákazy.

Izrael zareagoval na pandémiu nového koronavírusu pomerne skoro, a to zatvorením hraníc, uzavretím miest a zavedením ďalších prísnych obmedzení pohybu občanov zameraných na predchádzanie šírenia vírusu. V máji, po vyše mesiaci, sa však opatrenia uvoľnili a znovu sa otvorili aj školy. Počet nových prípadov nákazy sa odvtedy neustále zvyšuje. Premiéra Benjamina Netanjahua ešte prednedávnom médiá chválili za zvládnutie prvej vlny nákazy, teraz však - v súvislosti s druhou vlnou - čelí narastajúcej kritike.