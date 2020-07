KORONAVÍRUS USA opäť zaznamenali negatívny rekord: Pribudlo vyše 68-tisíc nových prípadov infekcie

Za posledných 24 hodín (do piatka 02.30 h SELČ) pribudlo v USA v súvislosti s koronavírusom aj 974 nových úmrtí, uvádza zmienená prestížna univerzita so sídlom v Baltimore. Celkovo tak v Spojených štátoch od začiatku pandémie zaznamenali už 3.560.364 prípadov nákazy a 138.201 súvisiacich úmrtí. Spojené štáty sú krajinou, ktorú pandémia postihla najviac na svete, a to v počte infikovaných i obetí na životoch.

V ostaných týždňoch sa tam opätovne výrazne zvyšuje počet nakazených, a to obzvlášť v štátoch na juhu a západe USA, ktoré priskoro uvoľnili epidemiologické opatrenia, píše AFP. Epicentrom nákazy je momentálne štát Florida, z ktorého vo štvrtok hlásili 156 nových úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus vyvoláva, a tiež takmer 14.000 nových prípadov nákazy.

Florida v súvislosti s vírusom celkovo zaznamenala už viac ako 315.000 prípadov nákazy a 4782 úmrtí. Tzv. slnečný štát aktuálne eviduje najvyššie denné prírastky nakazených spomedzi všetkých amerických štátov. Za Floridou v tomto smere nasledujú Kalifornia a Texas, z ktorých denne hlásia približne 10.000 nových prípadov nákazy.