Študent zavraždil svojho profesora: FOTO Telo zlikvidoval na štýl známeho seriálu, nechutné detaily

Dmitrij Bykovsky (33) a Alexander Charlamov (30) sú podozriví z vraždy profesora chémie Vladislava Kuznecova (†58). Otrasný čin sa mal odohrať pred zhruba štvrťrokom v ruskom meste Voronež. Akademik bol nezvestný od 5. marca. Detaily, o ktorých naposledy informovala polícia, sú ako vystrihnuté zo zlého filmu. Správu priniesol portál Novinky.cz.

Osudnou sa mu stala návšteva

Profesor sa s Bykovskym poznal. Bol totiž poslucháčom postgraduálneho štúdia na škole, kde učil. Práve preto ho spolu s Charlamovom mal pustiť k sebe do bytu. A to sa mu malo stať osudným. Dvojica mala muža najprv omráčiť za pomoci látky napustenej chloroformom.

Profesor študenta poznal osobne. Zdroj: Profimedia

Potom ho mali okradnúť, vybieliť mu účet. Mali ho obrať o takmer 19-tisíc eur. Nasledoval šok, ich obeť nedýchala. Rozhodli sa teda, že zamaskujú stopy a tela sa zbavia. Nebohého mali premiestniť do prenajatého bytu, kde ho mali rozrezať na kusy. Tie potom mali umiestniť do vane, ktorú napustili kyselinou chloristou a kyselinou chlorovodíkovou.

Dmitrij Bykovskij Zdroj: Profimedia

Inšpiráciou mal byť pre nich seriál Breaking Bad, kde je tento proces pomerne detailne zobrazený. Bykovsky mal navyše na sociálnej sieti fotografiu Bryana Cranstona, predstaviteľa hlavného hrdinu v spomínom seriáli. Verziu polície o tom, že sa inšpiroval touto snímkou, však podozrivý nekomentoval.

Komplic Alexander Charlamov Zdroj: Profimedia

Dvojica je momentálne za mrežami. O ich vine a dĺžke trestu ešte súd nerozhodol. Komplic Charlamov, Bykovského kamarát, sa však k činu priznal. "Spáchal som zlo a to musí byť potrestané. Premýšľal som o tom, čo sme urobili. Nemali sme to urobiť. Chcel som po rozvode zabezpečiť svoje dieťa, ale celé sa to zvrtlo," kajal sa pred súdom a objasnil tým aj motív.