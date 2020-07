Bezdomovec v Česku dostal za krádež piatich žemlí rok a pol väzenia

BRNO - Mladý bezdomovec dostal v utorok na súde v moravskom meste Brno trest rok a pol väzenia so zvýšeným stupňom stráženia za to, že v čase núdzového stavu v Česku ukradol päť žemlí. Aj za drobné krádeže z obdobia núdzového stavu počas pandémie nového koronavírusu hrozia oveľa prísnejšie tresty, až niekoľkoročné, a niektoré rozsudky nadobúdajú absurdné rozmery, napísal portál TN.cz televízie Nova.

Súdy v súčasnosti riešia práve trestné činy z núdzového stavu. Muž spôsobil supermarketu škodu vo výške 62 českých korún a 50 halierov (2,34 eura). Na súd ho priviedla eskorta v putách ako najťažšieho kriminálnika, uviedol web TN.cz. Až do verdiktu bol muž vo väzbe.

Mladý bezdomovec Lukáš Kalina mal hlad, chýbali mu peniaze, a tak si strčil do igelitovej tašky päť žemlí, ktoré preniesol bez zaplatenia. Ochranka ho chytila skoro, pri pokladni. Okresný súd ho poslal na dva roky do väzenia. Advokátka obžalovaného Petra Žilková to označila za "neprimerané s ohľadom na osobu páchateľa, ktorý trpí schizofréniou".

Za bežných okolností by mužovi hrozila pokuta, ale v núdzovom stave je trest aj za tú najmenšiu krádež od dvoch do ôsmich rokov väzenia. Obžalovaný sa odvolal a Krajský súd v Brne mu trest zmiernil o pol roka. Teraz mladík strávi vo väznici so zvýšeným strážením 18 mesiacov, dodal portál TN.cz.