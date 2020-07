Sibír je v plameňoch: FOTO Požiare vidno už aj z vesmíru! Ničivý živel zabil skúseného hasiča (†42)

Najhoršie postihnutá je republika Jakutsko, kde horí zhruba 230 požiarov. V tejto oblasti sa nachádza aj mesto Verchojansk, kde bola v druhej polovici júna nameraná teplota 38 stupňov Celzia.

Malé mesto s asi 1 300 obyvateľmi leží za polárnym kruhom asi 4 660 kilometrov severovýchodne od Moskvy. Záznam v Guinnessovej knihe rekordov si vyslúžilo za najextrémnejšie výkyvy teplôt. V zime tam totiž býva až mínus 68 stupňov Celzia, zatiaľ čo doterajší letný rekord bol 37,2 stupňa.

The record-breaking heatwave continues across the Russian #Arctic and #Siberia -- some places have recorded temperatures of 113 degrees F. #ClimateChange https://t.co/KTyRNgHpxj https://t.co/rVsX5hpVb5

Hasiči na požiare nestačia. Pri likvidácii ničivého živla v ťažko dostupných lokalitách pomáhajú aj vrtuľníky. V týchto dňoch horí najväčšia plocha asi 50 kilometrov od polárneho kruhu na západ od rieky Lena. Lesné požiare sú také rozsiahle, že ich vidno aj z vesmíru, čo dokazuje satelitná snímka satelitu Sentinel-2.

A #wildfire at the River #Tuostakh in the #SakhaRepublic, one of many within the #ArcticCircle, #Russia🇷🇺 5 July 2020 #Copernicus #Sentinel-2 Full-size https://t.co/IyJcxXPPVN + https://t.co/MdDl4i2nwM #OpenData #scicomm #RemoteSensing #Siberia Image is 38 km wide pic.twitter.com/YtGmQX7Mto