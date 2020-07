Erupcia sopky vzala dievčine (23) polovicu rodiny a tvár: FOTO Na ten pohľad nikdy nezabudne!

K erupcii sopky White Island došlo v prvej polovici decembra. V tom čase sa na ostrove pohybovalo 47 ľudí, pričom len 26 z nich vyviazlo živých. Medzi mŕtvymi sú aj Browittovej otec Paul a sestra Krystal (†21), ktorej telo sa nikdy nenašlo.

Stephanie je nažive práve vďaka svojmu otcovi, ktorý trval na tom, aby bola do nemocnice trasportovaná medzi prvými. Paul zomrel na nemocničnom lôžku v dôsledku utŕžených zranení.

Zdroj: Instagram/stephaniecoral96

Dievčina sa vrátila domov v máji a snaží sa vrátiť k normálnemu životu. Na 70-percentách tela vrátane tváre utrpela popáleniny tretieho stupňa a lekári jej museli amputovať prsty na rukách. „Nebola som rozhorčená, skôr som bola vďačná, že som neprišla o ruku. Pamätám si, že po erupcii som sa pozrela na svoje ruky a boli v hroznom stave. Nechty mi viseli z prstov, koža sa odlupovala, celé ruky som mala čierne a od krvi,“ uviedla.

Zdroj: Instagram/stephaniecoral96

Stephanie priznala, že hoci má ľavú ruku pohyblivejšiu než pravú a na pravej má zvyšky prstov takmer nehybné, nestráca nádej. Čakajú ju ďalšie operácie a rehabilitácie. „Aj keď to ide pomaly, ja to považujem za zázrak, keď vidím ten pokrok,“ povedala Browittová, ktorá si nemyslela, že nešťastie prežije.

Zdroj: Instagram/stephaniecoral96

„Vracali sme sa od sopky, okolo druhej popoludní sme sa obzreli späť a videli sme, ako z nej stúpa popol. Otec nám ešte povedal, nech to odfotíme,“ spomína na tragédiu dievčina. Následne ich sprievodca vyzval, aby utekali. „Bol to ten najhorší moment v mojom živote. Prišla som o polovicu rodiny. Trpím po fyzickej i emocionálnej stránke.“

Browittová sa vraj až na ostrove dozvedela, že v tom čase pre sopku platil druhý výstražný stupeň, teda najvyššie varovanie pred erupciou. „Keď ste na ostrove, nedá sa z neho len tak dostať. Bála som sa, no zároveň som verila, že ak by to bolo skutočne také nebezpečné, k sopke by nás nepustili.“