Trump dal odvolať vplyvného prokurátora, ktorý vyšetroval jeho ľudí: Nič s tým nemám, tvrdí

"Keďže ste uviedli, že nemáte v úmysle rezignovať, požiadal som prezidenta, aby vás s okamžitou platnosťou odvolal, a on tak urobil," oznámil v sobotu minister spravodlivosti William Barr v liste adresovanom Bermanovi, ktorý zverejnili americké médiá ako CNN, New York Times či Washington Post.

Trump však pred odchodom na sobotňajší predvolebný míting v Tulse v štáte Oklahome nepotvrdil, že dal odvolať Bermana. "Nič s tým nemám," povedal a dodal, že spor s Bermanom je záležitosťou Barra. Barr už v piatok večer oznámil, že Berman po dva a pol roku vo funkcii odstúpi. Poďakoval sa mu za jeho "vynikajúcu prácu" a uviedol, že Trump chce na jeho miesto nominovať Jaya Claytona, ktorý v súčasnosti šéfuje Komisii pre kontrolu cenných papierov.

Republikán Berman na tieto tvrdenia Barra reagoval, že neodstúpil a nemá v úmysle odstúpiť z funkcie, do ktorej ho zvolili. O svojej údajnej rezignácii sa dozvedel iba z Barrovej tlačovej správy. "Odstúpim, ak Senát potvrdí kandidáta nominovaného prezidentom. Dovtedy bude naše vyšetrovanie pokračovať bezodkladne alebo bez prerušenia," odkázal Berman. V sobotu večer miestneho času Berman nakoniec oficiálne oznámil, že s okamžitou platnosťou odstupuje z funkcie a vedením prokuratúry poveril svoju zástupkyňu Audrey Straussovú.

Berman viedol vplyvnú prokuratúru pre južnú časť New Yorku, kam patrí aj štvrť Manhattan (United States District Court for the Southern District of New York). Od svojho vymenovania v januári 2018 mal na starosti kauzy osôb blízkych Trumpovi vrátane jeho bývalého právnika Michaela Cohena. Vyšetrovala aj bývalého starostu New Yorku Rudyho Giulianiho, ktorý sa mal na Ukrajine pokúšať získať kompromitujúce informácie o Trumpovom vyzývateľovi v prezidentských voľbách, demokratovi Joeovi Bidenovi. Berman sa zaoberal aj vyšetrovaním škandálu okolo podnikateľa Jeffreyho Epsteina, ktorý spáchal vlani samovraždu vo väzení.