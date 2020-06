Izraelský minister Ganc je proti anektovaniu území, kde majú Palestínčania silné zastúpenie

Podľa tohto zdroja Ganc na rokovaní s predstaviteľmi bezpečnostných zložiek vyjadril presvedčenie, že "predseda vlády (Benjamin Netanjahu) neohrozí mierovú zmluvu s Jordánskom a strategický vzťah Izraela so Spojenými štátmi nejakým nezodpovedným krokom". Agentúra DPA informovala, že Gancova hovorkyňa odmietla komentovať medializované správy. Aj keď detaily Netanjahuovho plánu na anexiu sú stále nejasné, izraelský premiér už dávnejšie sľúbil, že k územiu Izraela pripojí i údolie rieky Jordán - okupovanú časť Predjordánska -, ktoré pritom Palestínčania vnímajú ako územie svojho budúceho štátu.

Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí upozornil, že takáto anexia by podkopala základy izraelsko-palestínskeho mierového procesu, ovplyvnila by izraelsko-jordánske vzťahy, ako aj bezpečnosť v blízkovýchodnom regióne. Šéf jordánskej diplomacie vo štvrtok odcestoval do Ramalláhu, aby tam palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbásovi odovzdal posolstvo kráľa Abdalláha. Táto misia je súčasťou "nepretržitej koordinácie a konzultácií" medzi Jordánskom a Palestínčanmi, ktoré sa týkajú vývoja v súvislosti s palestínskou otázkou, vysvetlilo vo svojom tvíte jordánske ministerstvo zahraničných vecí.

Štyri scenáre anexie

Podľa spravodajského webu Axios Netanjahu v stredu večer predstavil štyri scenáre anexie. Stalo sa tak na schôdzke s ministrom obrany Gancom a šéfom izraelskej diplomacie Gabim Aškenazim. Nemenovaný zdroj spresnil, že Netanjahu vo svojich plánoch počíta s anektovaním územia predstavujúceho 30 percent Západného brehu, ale aj so zabratím menšej plochy územia či len symbolickou anexiou.

Šéf európskej diplomacie Josep Borrell podľa denníka The Times of Israel vo štvrtok deklaroval, že anexia časti územia Západného brehu Izraelom by "nevyhnutne mala významné dôsledky pre tesné vzťahy, ktoré v súčasnosti má EÚ s Izraelom". Podľa neho by negatívne ovplyvnila regionálnu stabilitu, vzťahy medzi Izraelom a arabskými štátmi a potenciálne aj bezpečnosť Izraela.

Borrell súčasne pripustil, že medzi štátmi EÚ nevládne jednomyseľnosť, pokiaľ ide o vhodnú reakciu na izraelské plány. Dodal však, že "veľká väčšina" štátov je proti jednostranným krokom, ktoré poškodia vyhliadky na realizáciu riešenia o existencii dvoch štátov - izraelského a palestínskeho. Josep Borrell poznamenal, že znepokojenie Európskej únie vyvolané zámermi Izraela tlmočil v rozhovoroch s izraelskými ministrami Aškenazim a Gancom, ako aj s ministrom zahraničných vecí USA Mikeom Pompeom.