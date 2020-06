Trump chce silou mocou oddialiť vydanie: Kniha zo zákulisia Bieleho domu skončila na súde

niha s názvom "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Miestnosť, kde sa to stalo: Memoáre z Bieleho domu) mala pôvodne vyjsť už v marci, no vtedy to zablokoval Biely dom. Aktuálne je jej vydanie naplánované na 23. júna.

Trumpova administratíva namieta voči tomu, že si Bolton nenechal schváliť texty knihy Bielym domom, aby sa posúdilo, či sa v nej nepíše o utajovaných skutočnostiach. Takýto schvaľovací proces musia absolvovať všetci bývalí americkí vládni činitelia, ktorí mali prístup k citlivým informáciám. S príslušnou žiadosťou sa právnici ministerstva spravodlivosti USA obrátili v utorok na federálny súd vo Washingtone. Argumentujú v nej, že vydanie knihy môže potenciálne ohroziť národnú bezpečnosť USA. Požadujú preto, aby súd nariadil vydavateľovi knihy ďalšie odloženie jej vydania, pokým neprebehne potrebná previerka celého textu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Donald Trump pohrozil, že ak Bolton svoju knihu zverejní, dopustí sa trestného činu, za ktorý sa bude musieť zodpovedať. Samotný Bolton popiera, že by porušil akékoľvek predpisy. Tvrdí, že celý text jeho knihy vopred zanalyzovali experti na utajované skutočnosti.

Bolton, známy ako stúpenec tvrdej zahraničnopolitickej línie, skončil vo svojej funkcii v septembri 2019 po 519 dňoch. Dôvodom boli názorové nezhody s Trumpom týkajúce sa zahraničnej politiky USA. Už vtedy avizoval, že sa mieni o svoje skúsenosti z Bieleho domu podeliť s americkou verejnosťou. Očakáva sa, že Boltonova verzia udalostí nebude pre Trumpovu administratívu priaznivá.