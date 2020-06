Trump pohrozil Boltonovi: Ak zverejní knihu o Bielom dome, poruší zákon

Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump pohrozil v pondelok svojmu bývalému poradcovi pre národnú bezpečnosť Johnovi Boltonovi, že ak budúci utorok publikuje svoju pripravovanú knihu s názvom "The Room Where It Happened" (Miesto, kde sa to stalo) o období, ktoré strávil v Bielom dome, poruší tak zákon a bude čeliť trestnej zodpovednosti. Informovala o tom agentúra DPA.