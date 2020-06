KORONAVÍRUS WHO obnovila klinické testy hydroxychlorochínu ako lieku na COVID-19

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa rozhodla obnoviť klinické testy hydroxychlorochínu ako prípadného lieku na ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom. Prostredníctvom videokonferencie to v stredu oznámil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorého citovala agentúra AFP.

Ghebreyesus povedal, že WHO obnovila klinické testy hydroxychlorochínu - používaného napríklad na liečbu malárie i artritídy - po tom, ako preskúmala údaje v štúdiách, ktoré poukazovali na nebezpečenstvá tohto lieku, píše denník The Guardian. WHO minulý pondelok oznámila, že preventívne pozastavila klinické testy hydroxychlorochínu ako lieku na ochorenie COVID-19. Urobila tak pre rastúce obavy o bezpečnosť užívateľov lieku, pričom odkázala aj na výsledky nedávnej štúdie publikovanej v odbornom časopise The Lancet.

Zmienená štúdia dospela k záveru, že osobám s ochorením COVID-19 hydroxychlorochín ani jeho príbuzný chlorochín v liečbe nepomohli, ale u takýchto pacientov mohli ešte podľa nej zvyšovať riziko abnormálneho srdcového rytmu a smrti. Hydroxychlorochín sa bežne požíva na liečenie malárie či autoimunitných ochorení, ako sú reumatoidná artritída alebo lupus.

Liek pred časom spropagoval americký prezident Donald Trump svojimi vedecky nepodloženými tvrdeniami, že toto lieči aj chráni pred nákazou novým koronavírusom. Zástancom takéhoto užívania hydroxychlorochín je aj brazílsky prezident Jair Bolsonaro, z ktorého vlády už pre nezhody týkajúce sa tohto lieku odstúpili dvaja ministri.