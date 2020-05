NATO vyjadrilo podporu Zmluve o otvorenom nebi

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil zámer odstúpiť od tejto dôležitej zmluvy, umožňujúcej vykonávať prieskumné lety nad územím signatárskych krajín. Trump pritom obvinil Rusko z porušovania jej ustanovení. "Sme pevne odhodlaní zachovať účinnú medzinárodnú kontrolu zbraní, odzbrojenia a nešírenia jadrovej výzbroje. Zhodujeme sa na tom, že všetky signatárske štáty Zmluvy o otvorenom nebi musia plne implementovať všetky svoje záväzky a povinnosti," uvádza sa vo vyhlásení generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga.

Vyhlásenie bolo vydané po mimoriadnej piatkovej schôdzke veľvyslancov členských štátov NATO, zvolanej v reakcii na Trumpovo vyjadrenie. Podľa spojencov z NATO Rusko už dlhé roky zmluvu rešpektuje len selektívne a uplatňuje letové reštrikcie, ktoré s ňou nie sú zlučiteľné. Okrem iného obmedzuje lety nad svojou pobaltskou exklávou Kaliningrad a v oblasti pozdĺž rusko-gruzínskych hraníc.

Rusko obvinenia z nedodržiavania zmluvy odmieta

Členské krajiny NATO vyjadrili v tomto smere pripravenosť na dialóg s Ruskom, ktorý by umožnil návrat Moskvy k plnej implementácii zmluvy. Zdôraznili tiež, že členovia Aliancie zmluvu bez výnimiek dodržujú. Rusko obvinenia z nedodržiavania zmluvy odmieta a tvrdí, že je pripravené jej ustanovenia napriek Trumpovým vyjadreniam naďalej rešpektovať.

Zmluva o otvorenom nebi nadobudla účinnosť v roku 2002 a je vnímaná ako dôležitý nástroj medzinárodnej kontroly zbrojenia. Umožňuje, aby armáda jednej krajiny vykonala určitý počet neozbrojených prieskumných letov nad územím inej krajiny. Podpísalo ju 35 krajín sveta. K oficiálnemu odstúpeniu USA od zmluvy by malo dôjsť o šesť mesiacov. Donald Trump však naznačil, že by toto rozhodnutie mohol ešte prehodnotiť, ak by Moskva začala Zmluvu o otvorenom nebi opäť plne dodržiavať.