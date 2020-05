Európske krajiny prisľúbili rešpektovanie Zmluvy o otvorenom nebi

Desať štátov EÚ v piatok reagovalo spoločným vyhlásením, v ktorom vyjadrilo nad Trumpovým rozhodnutím poľutovanie a prisľúbilo, že zmluvu bude aj naďalej dodržiavať. Zmluva o otvorenom nebi "je kľúčovou súčasťou rámca zameraného na budovanie dôvery, ktorý bol vytvorený v priebehu posledných desaťročí v záujme posilnenia transparentnosti a bezpečnosti v euro-atlantickej oblasti," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podpísali šéfovia diplomacií Belgicka, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Holandska, Luxemburska, Nemecka, Španielska, Švédska a Talianska.

"Budeme pokračovať v implementácii Zmluvy o otvorenom nebi, ktorá má jasnú pridanú hodnotu pre náš systém kontroly konvenčných zbraní a pre bezpečnosť založenú na spolupráci," píše sa v spoločnom vyhlásení. Zároveň však uviedli, že zdieľajú niektoré obavy Spojených štátov týkajúce sa rešpektovania zmluvy zo strany Ruska. Apelovali preto na Moskvu, aby v súlade s ustanoveniami zmluvy zrušilo reštrikcie, ktoré okrem iného obmedzujú lety nad ruskou pobaltskou enklávou Kaliningrad.

Podľa Donalda Trumpa nemá pre USA zmysel byť ďalej signatárom tejto zmluvy

Rusko v piatok uviedlo, že zmluvu bude napriek Trumpovým vyjadreniam naďalej rešpektovať, pokým tento medzinárodný dohovor zostane v platnosti. Zmluva o otvorenom nebi nadobudla účinnosť v roku 2002 a je vnímaná ako dôležitý nástroj medzinárodnej kontroly zbrojenia. Umožňuje, aby armáda jednej krajiny vykonala určitý počet neozbrojených prieskumných letov nad územím inej krajiny. Podpísalo ju 35 krajín sveta.

Podľa Donalda Trumpa nemá pre USA zmysel byť ďalej signatárom tejto zmluvy, ktorú podľa neho Rusko porušuje. K odstúpeniu by malo dôjsť o šesť mesiacov. Washington však naznačil, že by rozhodnutie mohol ešte prehodnotiť, ak by ju Moskva začala opäť plne dodržiavať. Spojené štáty okrem iného obviňujú Rusko z toho, že neumožňuje letecké monitorovanie vojenských cvičení, ktoré sa v súlade so Zmluvou o otvorenom nebi bežne vykonáva.